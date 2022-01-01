Япония разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защищать человека на всю жизнь 7 1.01.2022, 12:26

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Специалисты взяли за основу вакцину против оспы.

Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая была бы способна защищать организм человека на протяжении всей жизни, написал 1 января ТАСС, со ссылкой на издание The Japan Times.

Специалисты во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы, разработанную в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание. Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. При этом все вакцинированные мыши, которых спустя 20 месяцев заразили птичьим гриппом, смогли выжить. Кохара в интервью The Japan Times сказал, что указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.

Японский производитель лекарств Nobelpharma, по предварительным данным, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года.

В исследовании, как ожидается, примут участие 150-200 человек, включая тех, кто перенес ковид, и тех, кто прошел вакцинацию. По словам Кохары, если эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, сразу же после этого начнется заключительная фаза клинических испытаний, а вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не ранее 2024 года.

Отметим, что появление новых штамов коронавируса показали, что действующие вакцины позволяют не защитить от болезни, а облегчить ее течение.

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