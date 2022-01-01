Оливье, сельдь под шубой, чипсы: что было на столах у белорусов в новогоднюю ночь

Оливье, сельдь под шубой, чипсы: что было на столах у белорусов в новогоднюю ночь5
- 1.01.2022, 12:37
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Как выглядели традиционные и самые необычные «скатерти-самобранки».
Традиционная селедка под шубой, оливье, бутерброды с икрой и еще много разных блюд приготовили белорусы для праздничного новогоднего стола.
Впрочем, некоторые наши земляки решили не терять время у плиты и обошлись лишь чипсами и спиртным, пишет zerkalo.io.
Посмотрите, какие «скатерти-самобранки» были у белорусов в новогоднюю ночь.