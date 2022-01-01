Путин надеется на вторую Ялту, но он ее не получит 8 1.01.2022, 12:43

11,136

Американцы блестяще подсунули России «гидру».

Итак, созвон Путина и Байдена состоялся. Ключевым кейсом стал вопрос национальной безопасности. Хоть это и не было упомянуто в официальном пресс-релизе, кратко прошлись и по дипломатическим представительствам в контексте "эскалации" и "деэскалации", пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Вообще официальные сообщения Кремля кардинально разнятся от официальных сообщений Белого Дома. Первый рассказывает о том, что Путин пригрозил разрывом дипломатических отношений со Штатами. Второй сообщает о том, что встреча прошла в относительно нейтральном ключе, хотя обмен угрозами произошел.

Американская сторона угрожала беспрецедентными санкциями, а российская - тем, что не будет разговаривать с американской. Не знаю, считает ли это Кремль позицией силы, но больше похоже на поведение ребенка из детского сада: "А я с тобой разговаривать не буду".

Получается, что создают образ "хорошей мины при плохой игре".

В итоге стороны сошлись на том, что переговоры являются необходимой и обязательной частью. Путин надеется на вторую Ялту, но ее не получит - на серьезные уступки американская сторона идти не готова: возможно лишь обсуждение в рамках "нулевой суммы" - (не)вступление Украины в НАТО, ядерное оружие под Москвой и тп.

Естественно никакого запрета на расширение НАТО на Восток подписано не будет. Байден хочет повторить Хельсинки с Горбачевым, продав Москве договор о деэскалации по ядерному вооружению.

И вот это важный кейс. Деэскалация позволит Штатам выиграть время и ресурсы для игры в китайском направлении, а сама Россия получит вожделенные "гарантии безопасности". Получается win-win. Но только одни в это время будут развиваться, а другие - консервироваться.

Американская сторона достаточно удачно подметила, что причиной расширения НАТО на Восток является сама Россия. Салливан являлся одним из противником расширения военного присутствия в Восточной Европе, но тогда Москва выступала в качестве адекватной стороны. Сейчас же неадекватные действия Москвы вызывают желание всех демократических граничащих стран вступить под американский протекторат, что обеспечит защиту от кремлевских "вспышек" на фоне магнитных бурь.

К концу переговоров утвердили программу на январь и подтвердили систему переговоров в виде "Гидры".

России придется пройти аж 3 этапа торга.

Первый начнется 10 января со Штатами. России придется идти на уступки со Штатами, чтобы выторговать "бонус".

Затем будут переговоры России и НАТО. И России во второй раз придется "играть на чужом поле", срезая свои желания и покупая "пустоту" в виде обещаний, которые и так до этого были даны.

И на третьем "расширенном" этапе переговоров РФ опять придется "торговаться".

Пикантность ситуации в том, что России трижды придется "понижать ставку", а Западу в 3 единых лицах придется "упираться", чтобы ничего стоящего не продать. Самое смешное в этой "Гидре" то, что фактически Штаты уже посовещались с Европой и пришли к относительно единой позиции. Но вынужденные 3 этапа "торгов" сделают невозможными никакие серьезные итоги, кроме тех, что интересны самому Западу.

И поскольку со сделкой пришла России, начав клянчить "беседу", то именно ей - инициатору - придется сдавать куски того, что именуется "геополитическими интересами", целых 3 раза подряд.

Американцы блестяще подсунули РФ "гидру", заставляя Кремль играть на трех аукционах одновременно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».