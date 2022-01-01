Глобальное потепление: могут ли белорусы остаться без своего картофеля и льна 4 1.01.2022, 12:50

5,552

Как изменился климат в Беларуси за последние 30 лет, и что нас ждет в ближайшем будущем.

2020-й стал самым горячим годом в истории Беларуси. И речь на этот раз не о политике, а о климате. Впервые за время инструментального наблюдения за погодой (с 1881-го), среднегодовая температура воздуха составила + 9,1 ºС, что на 2,4 ºС выше нормы.

Зима сезона 2019-2020 и осень 2020-го также побили все рекорды, став самыми теплыми за время метеонаблюдений. Теплые и малоснежные зимы превратились в обыденность для белорусов не вчера, пишет «Салідарнасць».

Потепление началось в 1989-м

Как отмечают ученые, на протяжении ХХ века периоды потепления на территории Беларуси чередовались с сопоставимыми по продолжительности фазами похолодания. Так продолжалось до 1989-го, когда в нашей стране случилась рекордно теплая зима.

Стартовавшее более тридцати лет назад беспрецедентное потепление продолжается до сих пор. Красноречивый факт: практически все аномально теплые годы, зафиксированные за 140 лет метеонаблюдений в Беларуси, приходятся на период с 1989-го и до наших дней.

Начиная с 1990-го ежегодно фиксируется отклонение от нормы в сторону потепления среднегодовой температуры воздуха. Иногда превышение нормы составляло 0,6 ºС, а вот какие показатели отмечались в последние годы: 2018-й — 2ºС, 2019-й — 2,9, 2020-й — 3,2ºС.

Как изменилась агроклиматическая карта Беларуси

В начале 2000-х, будучи студентом аграрного университета в Гродно, я изучал агрометеорологию по старым советским учебникам. В них территория Беларуси делилась на три агроклиматические зоны: Северную, Центральную и Южную.

Северная охватывала практически всю Витебскую область, северо-западную часть Минской и северную — Гродненской области. Всего — около 40% территории страны.

Центральная зона включала в себя практически всю Могилевщину, большую часть Гродненщины, юг Витебщины, север Брестчины, около двух третей Минщины.

Южная зона распространялась на Гомельскую область и занимала около 2/3 Брестской области.

Двадцать лет назад преподаватели в университете говорили, что данные советских учебников стремительно теряют актуальность, так как впору говорить о появлении новой, четвертой агроклиматической зоны.

Прогнозы о скором появлении на наших полях новых теплолюбивых культур уже тогда не казались фантастикой. Темой моей дипломной работы была технология выращивания сорго в условиях Беларуси — злаковой культуры родом из Экваториальной Африки.

Четвертая агроклиматическая зона (Новая), как и прогнозировалось, образовалась к 2015-му на юге Брестской и юго-востоке Гомельской областей. При этом Северная зона распалась на две части, с момента начала потепления в 1989-м она сократилась почти вчетверо.

Немного теории

Каждую из агроклиматических зон характеризует сумма активных температур выше 10ºС. В Северной зоне этот показатель составляет менее 2200ºС, в Центральной — 2200–2400, Южной — 2400–2600, в Новой зоне сумма активных температур превышает 2600ºС.

О чем говорят эти цифры? Каждая сельскохозяйственная культура имеет определенную потребность в тепле. Например, если для выращивания ячменя, пшеницы, овса и многих других зерновых достаточно температурных условий Северной зоны, то для возделывания кукурузы на зерно нужно около 2900ºС суммарно.

К слову, если в октябре вы увидели неубранное поле кукурузы, это не всегда говорит о бедности хозяйства, у которого не осталось денег на топливо. Часто кукурузе дают до последнего дозреть на зерно.

Появление вследствие потепления Новой агроклиматической зоны сделало возможным выращивание в Беларуси культур, о которых еще совсем недавно будущие агрономы знали лишь по учебникам.

Сегодня белорусы выращивают арбузы и дыни, персики, абрикосы, сладкий перец, баклажаны, новые сорта винограда и даже хурму и актинидию, известную как мини-киви. Кукуруза на зерно стала обыденной культурой наших севооборотов.

Но, как известно, все имеет свою цену. Далее поговорим о плюсах и минусах новых климатических реалий.

Потепление: что такое хорошо, и что такое плохо

К позитивным последствиям потепления белорусские ученые относят:

* более раннюю весну и более долгий вегетационный период;

* большее количество тепла для сельскохозяйственных культур, что способствует продвижению на север страны зоны выращивания теплолюбивых культур;

* меньшее количество зим с опасными для озимых культур минусовыми температурами почвы;

* сокращение общего количества весенних и осенних заморозков, что делает более ранним сев яровых культур и дает возможность дольше убирать урожай осенью.

Издержки изменения климата:

* частые продолжительные засухи, особенно характерные для юга страны;

* периоды экстремальной жары становятся чаще и продолжительней;

* рост количества экстремальных и неблагоприятных гидрометеорологических условий;

* рост пожароопасных сезонов;

* заморозки все чаще случаются в наиболее чувствительный для растений период цветения;

* увеличение дефицита влаги в вегетационный период, снижение уровня грунтовых вод;

* эрозия почв из-за обильных осадков;

* появление новых вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и т.д.

Цифры и факты

Беларусь традиционно относится к зоне рискованного земледелия. По официальным данным, на сельское хозяйство приходится до 40% от общего ущерба, наносимого экономике страны неблагоприятными и экстремальными погодными условиями.

Да, в нашей стране стали привычными валовые сборы зерновых и зернобобовых, приближающиеся к 10 миллионам тонн. Но капризы погоды иногда стоят очень недешево: продолжительная засуха или малоснежная зима могут снизить эту цифру почти вдвое. Вспомним отмененные из-за серьезного неурожая «Дажынкі» в Шклове в 1999-м. Тогда валовой сбор зерна составил около 3,5 млн т.

Повышение температур снижает урожайность традиционных белорусских культур — картофеля и льна. В этом году мы впервые закупали картофель у соседей во время уборки собственного урожая.

Засухи и разрушительные осадки требуют дополнительных денег на пересев культур, а также на страхование будущего урожая.

В целом белорусский климат становится с каждым годом более капризным и менее предсказуемым. Вот некоторые примеры последних лет: практически бесснежная зима сезона 2019-2020; циклон «Хавьер», буквально засыпавший снегом Беларусь в марте 2013-го; регулярные подтопления Минска и областных центров во время мощных летних ливней; ураган в Шарковщине, оставивший без кровли десятки домов в июле 2016-го. А еще пылевые бури на Гомельщине и мелеющая Припять.

Каким может стать климат в Беларуси через 40 лет

Согласно относительно мягким сценариям ученых, уже через десять лет нынешняя Центральная агроклиматическая зона разделит судьбу Северной: распадется на две небольшие части, практически заняв ее теперешние участки (смотрите иллюстрацию выше).

Южная почти полностью сместится на север страны. Ее место и часть Центральной захватит нынешняя Новая. В Брестской и Гомельской области образуется еще одна новая зона с суммами активных температур от 2800 до 3000ºС. К 2030-му выращивание кукурузы на зерно и подсолнечника станет доступно практически на всей территории Беларуси.

Прогноз на период с 2041-го по 2060-й сулит нам полное изменение агроклиматической карты. Теперешняя Новая агроклиматическая зона полностью займет север страны, центр и юг разделят зоны с суммами активным температур 2800–3000 и свыше 3000ºС. Знакомые нам Центральная и Северная исчезнут с агроклиматической карты полностью.

Фактически, по этим температурным показателям в Беларуси установится климат, характерный для центральной и южной частей Украины, а также для юга европейской части России (Ростова и Волгограда).

В теории это позволит выращивать в Беларуси помимо традиционных культур бахчевые, сою, просо, сорго, виноград, овощные культуры и фрукты.

Стратегия властей. Выполнима ли?

В 2019-м Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной Академией Наук была разработана и утверждена Стратегия адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

Среди прочего документ предусматривает повышение общей культуры земледелия и агротехническую модернизацию; выращивание засухоустойчивых культур, в том числе и нетрадиционных ранее для нашей страны; комплекс мер по защите почв от эрозий. А также внедрение новых методов страхования связанных с климатическими изменениями сельскохозяйственных рисков.

Кроме того, стратегия декларирует развитие экологически чистого органического сельского хозяйства, которое обладает значительным потенциалом для снижения выбросов парниковых газов.

Но это на бумаге, а на практике все может оказаться куда сложнее, не первый год предупреждают эксперты.

Несколько лет назад доктор сельскохозяйственных наук Михаил Кадыров в одном из комментариев подчеркивал, что использовать возможности потепления климата можно только после проведения адаптационных мер, что неизбежно приведет к дополнительным затратам.

В целом, по его словам, в новых климатических условиях затраты будут только расти: нужны новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур; выращивание овощей и содержание пастбищ потребует регулярного полива.

Командно-административная система сама по себе усложняет использование резервов, которые дает нашей стране потепление климата.

Никто лучше фермеров не знает своей земли, и государство должно собирать от них обратную информацию, чтобы лучше понимать, что происходит на отдельных территориях.

Управленцы должны слышать голоса с мест, а не только спускать планы по урожаям, выполнять которые будет все труднее.

Марина Фалалеева, эксперт в области климатической политики и устойчивого развития – «Белорусы и рынок»

Глобальное потепление, которое обсуждается на уровне мировых лидеров, многих наших соотечественников пока беспокоит не слишком сильно. Однако расплата за легкомысленное отношение к изменению климата неизбежна.

Нам всем, начиная от властей и заканчивая рядовыми гражданами, уже сейчас нужно в полной мере осознать этот новый вызов, чтобы его последствия не стали «солнечным ударом» в национальном масштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».