Победить главного врага 4 Егор Седов

1.01.2022, 12:59

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Разобраться с ним надо непременно.

Поскольку личные новогодние традиции давно напрочь исключают просмотр любых телеобращений, приходится сочинить что-то свое. Что только правильно.

Год заканчивается на весьма мрачных нотах. Поэтому есть смысл в последний день 2021 года сказать о нашем главном враге.

Кто это? Нет-нет, не угадали, это не он!.. Нет-нет, вы тоже не угадали, это не швабы-гейтсы и Ко, архитекторы „новонормальности"!..

Было бы очень просто, если бы враг был персонифицирован. Но все гораздо хуже. Он - в каждом из нас (и во мне, конечно - а как же!)

ЭТО НАШ СТРАХ.

Все плохое, что происходит с нами сегодня, имеет в своей основе этого главного врага. Испуг-1999 привел к тому, что творится сегодня в стране. Испуг перед словом (мерзким, отвратительным - но всего лишь словом) привел к появлению в законодательстве понятий, которых там вообще не должно быть. Испуг перед болезнью (в ряде случаев действительно очень тяжелой) привел к "санитарным диктатурам". Кстати, испуг, стресс, депрессия очень хорошо помогают вирусу в войне с иммунитетом.

Вот теперь нас даже в популярных трагикомедиях пугают.

Бог шлет на нас ужасную комету,

Мы участи своей не избежим…

Это не анонс к "Не смотрите наверх". Это Алексей Апухтин, из Беранже, середина позапрошлого века. Как видим, угрозы миновали.

Как мы разбираться-то с ним станем, с этим врагом-страхом?

Единого рецепта, наверное, нет. Кому-то может помочь религия. Кому-то - логика. Но разобраться надо непременно. Иначе не получится быть живым.

Попробую сказать что-то, что подойдет и верующим, и неверующим.

Для парижанина в 1793-м году время наверняка тянулось очень медленно. Кто-то отчаянно и почти неестественно пытался спастись в частной жизни (на сей счет есть прекрасный очерк Марка Алданова "Барышня Зиггет в дни террора"). Кто-то, наверное, и не пытался. Будь ты тщательно маскирующийся "бывший", простой обыватель или даже сторонник революции, не было гарантии от маршрута тюрьма Консьержери - "суд" имени Фукье-Тенвиля - гильотина.

И ничто, наверное, не предвещало парижанам событий лета 1794-го. Наверное, только многократно "вовремя предвидевший” Жозеф Фуше что-то чувствовал, но у него был феноменальный нюх, это своего рода экстрасенс среди подлецов.

Но июль 1794-го, тем не менее, случился.

Однозначно страшными и темными были первые месяцы нового 1953-го года в Москве. Особенно, если ты - еврей. Или если у тебя друзья - евреи. Сошедшие с ума и требующие всенародной расправы газеты. И слухи, слухи, слухи, один тягостнее другого.

Но кто-то из января 1953-го мог спрогнозировать март? Вряд ли.

Однако тот март все-таки случился.

И вот сегодня... Все плохо, все мрачно... на данный момент. Что будет завтра - сказать сложно. 2021-й был очень тяжелым, но, как и год назад, придется процитировать любимую писательницу - известную в соцсетях под ником Chingizid. Цитата будет длинной, но она того стоит.

"В нашем детстве в школе рассказывали и в книжках писали разные страшные истории про войну, тысяча способов мучительно умереть, чтобы потом похвалили, реально с жуткими какими-то подробностями, некоторые до сих пор перед внутренним взором стоят. Среди них была история, или даже несколько похожих историй об убитых связистах, которые в последний момент совали в рот концы оборванного провода и таким образом восстанавливали связь. Сомневаюсь, что это возможно технически, но образ впечатляющий. И вот я чувствую себя как этот связист, который чуть больше года назад в ноябре вцепился зубами в концы разорванного провода, чтобы наладить связь между своим окопом, где живых не осталось, и штабом, про который нифига не понятно - есть он, или уже разбомбили, или вообще эвакуировался и занялся другими делами, потому что связи нету, молчит.

Но подстреленный связист сунул куски провода в зубы, восстановилась связь. Сразу стало ясно: штаб есть, и это такое счастье, что хрен с ним, с окопом, нету живых, да и ладно, моё дело маленькое - налаживать связь.

Короче, три дня назад оказалось, что провод неведомым образом сросся. Можно уже зубы разжать. И подстрелили меня не насмерть, и в окопе не то чтобы все воскресли, но звучат голоса живых..." (с)

Вот и нам надо все сделать, чтобы вокруг звучали голоса живых. Ибо желающего Судьба ведет, нежелающего - тащит, а тому, кто может хотя бы попытаться помочь себе сам, а всего лучше - еще и ближним своим, - может и помочь.

Один из идеологов "новонормальности" призывал в 2020-м человечество испугаться. Наше дело - его опровергнуть.

А значит, граждане пассажиры, пристегиваем ремни, берем в руки бокалы, наш космический корабль "Земшария" продолжает свой путь в Неведомое-2022.

С Новым Годом, друзья!

Егор Седов, Facebook

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