Как приготовить легкий похмельный суп после застолья: надежный рецепт 12 1.01.2022, 13:04

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Это блюдо поможет поправить здоровье после встречи Нового года.

Утро после после новогодней ночи не всегда бывает добрым. Когда мучает похмелье, то не хочется доедать майонезные салаты, которые остались с праздничного застолья. Приготовьте легкий суп - он поможет избавиться от неприятных симптомов, пишет apostrophe.ua.

Рецепт супа для 1 января очень прост и имеет секретный ингредиент - рассол, а это, как известно, великолепное средство для улучшения состояния при похмелье. Тарелка такого похмельного супа поможет поправить здоровье.

Ингредиенты для супа: индейка (300 г), картофель (2 шт.), стебель сельдерея (1 шт.), морковь (1 шт.), лук репчатый (2 шт.), вода (600 мл), рассол (100 мл), перец чили (1 шт.), масло растительное (1 с.л.), специи (по вкусу и желанию), зеленый лук (для подачи).

Как приготовить суп:

Луковицу нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. Припустите овощи на растительном масле до мягкости. Картофель и сельдерей нарежьте небольшими кусочками.

Приготовьте фарш. Мякоть индейки и вторую луковицу измельчите в мясорубке. Добавьте соль, перец, любимые специи и хорошо вымешайте. Сформируйте фрикадельки.

В кипящую воду отправьте картофель и сельдерей. Через 5 минут добавьте фрикадельки и варите в течение 20 минут. Затем выложите овощную зажарку и кольца стручкового перца. Влейте рассол и посолите суп по вкусу. Доведите до кипения, снимите с плиты и дайте немного настояться. При подаче посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

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