Власти Косова объявили персоной нон грата российского сотрудника ООН 3 1.01.2022, 13:27

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Такое решение было принято из-за вредоносной деятельности россиянина.

Власти частично признанного Косова объявили персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации. Такое решение было принято по предложению премьер-министра Альбина Курти из-за "вредоносной деятельности" россиянина, которая нарушает национальную безопасность республики, заявила в своем фейсбуке министр иностранных дел Косова Доника Гервала.

По ее словам, Косово продолжит тесно сотрудничать со своими союзниками, в том числе с США, ЕС и НАТО, чтобы предотвратить дестабилизирующие усилия России в регионе.

В посольстве России в Сербии действия косовских властей назвали провокацией. В заявлении говорится, что "косово-албанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК".

22 октября президент частично признанного Косова Вьоса Османи заявила о высылке двух российских дипломатов – они были объявлены нежелательными лицами из-за их "деструктивной деятельности", которая, как сообщается, наносила ущерб нацбезопасности и конституционному строю республики.

В 2008 году Косово провозгласило независимость, признанную примерно 60 процентами участников мирового сообщества. Независимость Косова, помимо Сербии, не признают Россия, Китай и ряд стран ЕС. В последние недели преимущественно в сербских районах на севере Косова обострилась ситуация: там произошли столкновения между представителями местного населения и спецназом полиции. Россия не имеет с республикой дипломатических отношений, однако в Приштине работает канцелярия посольства России в Сербии. Косовские власти называют ее "отделением связи РФ в Косово".

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