Стало известно, сколько стоит перевалка белорусских нефтепродуктов через порты России 3 1.01.2022, 13:31

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Белорусская сторона должна будет платить, даже если грузы не пойдут.

Тарифы на перевалку белорусских нефтепродуктов через порты Ленинградской области были установлены соглашением, подписанным в феврале 2021 года, говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В соглашении прописан объем перевалки нефтепродуктов, запланированный на 2021–2023 годы. Цифра в 9,836 миллиона тонн полностью соответствует той, что озвучивалась ранее чиновниками, пишет belmarket.by.

Стоимость перевалки тонны мазута и масел за тонну составляет 13,5 долл., газойля – 15,46 долл., бензина – 9,5 или 10,5 долл. в зависимости от конечной точки маршрута.

Интересно, что конкретная стоимость услуги финализируется договорами между хозяйствующими субъектами в российских рублях, но отталкиваясь от тарифа, прописанного в соглашении.

Также в документе установлена цена на услуги компаний-операторов по предоставлению подвижного состава, железнодорожные тарифы на перевозку по территории Беларуси и России.

Суммарная стоимость железнодорожной перевозки, услуг компаний-операторов и перевалки нефтепродуктов за 1 тонну составляет: мазута – 31,3 долл., газойля – 30 и 35 долл. за тонну в зависимости от конечной точки маршрута, бензина – 28,9 и 29,2 долл., масел – 27,2 долл.

Ключевым моментом в документе можно назвать принцип осуществления перевалки белорусских нефтепродуктов. Поставки на экспорт идут по схеме «take-or-pay» («бери или плати»). Это значит, что белорусская сторона в случае, если объем поставок будет существенно ниже запланированного, все равно оплатит забронированные услуги. При этом по месяцам допускается отклонение в плюс или минус 10% от запланированного объема грузов.

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