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Стало известно, сколько стоит перевалка белорусских нефтепродуктов через порты России

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  • 1.01.2022, 13:31
  • 7,324
Стало известно, сколько стоит перевалка белорусских нефтепродуктов через порты России

Белорусская сторона должна будет платить, даже если грузы не пойдут.

Тарифы на перевалку белорусских нефтепродуктов через порты Ленинградской области были установлены соглашением, подписанным в феврале 2021 года, говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В соглашении прописан объем перевалки нефтепродуктов, запланированный на 2021–2023 годы. Цифра в 9,836 миллиона тонн полностью соответствует той, что озвучивалась ранее чиновниками, пишет belmarket.by.

Стоимость перевалки тонны мазута и масел за тонну составляет 13,5 долл., газойля – 15,46 долл., бензина – 9,5 или 10,5 долл. в зависимости от конечной точки маршрута.

Интересно, что конкретная стоимость услуги финализируется договорами между хозяйствующими субъектами в российских рублях, но отталкиваясь от тарифа, прописанного в соглашении.

Также в документе установлена цена на услуги компаний-операторов по предоставлению подвижного состава, железнодорожные тарифы на перевозку по территории Беларуси и России.

Суммарная стоимость железнодорожной перевозки, услуг компаний-операторов и перевалки нефтепродуктов за 1 тонну составляет: мазута – 31,3 долл., газойля – 30 и 35 долл. за тонну в зависимости от конечной точки маршрута, бензина – 28,9 и 29,2 долл., масел – 27,2 долл.

Ключевым моментом в документе можно назвать принцип осуществления перевалки белорусских нефтепродуктов. Поставки на экспорт идут по схеме «take-or-pay» («бери или плати»). Это значит, что белорусская сторона в случае, если объем поставок будет существенно ниже запланированного, все равно оплатит забронированные услуги. При этом по месяцам допускается отклонение в плюс или минус 10% от запланированного объема грузов.

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