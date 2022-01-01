Врачи назвали главный факт о новом штамме коронавируса 1.01.2022, 13:37

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Вакцинация позволяет дополнительно уменьшить риски от заражения.

Как рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Украины Екатерина Сояк, пандемия COVID-19 должна пройти сама собой. Однако давать точные прогноза пока она не может.

Об этом врач рассказала в интервью украинскому порталу ТСН.

Что же касается штамма Омикрон, то вакцины против него действуют, а потому паниковать не стоит. Врач напомнила, что мало препаратов, которые могут гарантировать 100 процентный уровень защиты от коронавируса.

Специалист отметила, что новый штамм – это не новый вирус.

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