Семь острых поражений Лукашенко в ушедшем году 7 1.01.2022, 13:44

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Режим в цугуванге.

2021 год получился для белорусских властей тяжелейшим. Во многом из-за собственных ошибок.

Издание «Салiдарнасць» перечисляет самые заметные поражения режима.

Отмена ЧМ по хоккею в Минске

В начале года, после многочисленных обращений о репрессиях и насилии в Беларуси, Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею-2021. И это несмотря на недавний визит ее главы Рене Фазеля к Александру Лукашенко.

Со стороны властей последовала болезненная реакция, которая получила продолжение через несколько месяцев. Мэр Риги Мартиньш Стакис во время чемпионата мира заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.

А уже в сентябре IIHF дисквалифицировала приближенного к правителю главу ФХБ Дмитрия Баскова на 5 лет, вынудив его уйти в отставку. Другой важный спортивный функционер – глава НОК Виктор Лукашенко – еще весной не был признан Международным олимпийским комитетом легитимным руководителем.

Публикация сливов в сети

Первые публикации телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса представителей ближайшего окружения Лукашенко, в конце 2020 года стали информационной бомбой.

Но оказалось, что это было только начало. Хакеры заявили, что заполучили данные управления собственной безопасности МВД, и на протяжении всего 2021 года публиковали в сети аудиозаписи прослушек силовиков и чиновников.

Голоса, похожие на голоса Эйсмонт, Караева, Балабы, Козлова, Подвойского и других, обсуждали во время разговоров действия, спорные, мягко говоря, с точки зрения законности. В частности, рейды с подключением силовиков по минским дворам, пытки для помещенных в изоляторы, срывы санкционированных мероприятий.

Аудиозаписи собрали сотни тысяч просмотров и способствовали еще большей потере репутации силовиков и чиновников. Считается, что одним из неожиданных последствий сливов стало увольнение с поста пресс-секретаря МВД Чемодановой.

Власти посчитали лучшим скандальные записи не комментировать.

Инцидент с самолетом Ryanair

В конце мая самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден приземлиться в белорусской столице, где с его борта сняли Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

То, что поначалу выглядело блестящей спецоперацией, на деле привело к тяжелейшим последствиям: в ответ Европа закрыла небо для белорусских самолетов, а затем впервые ввела секторальные санкции против Беларуси, ограничив импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

Лукашенко и его подчиненные явно не просчитали риски, пытаясь добраться до оппозиционного блогера.

Всего же за 2021 год против режима было введено несколько пакетов санкций. США отметились ударом по концерну «Белнефтехим» и его предприятиям – «Белшине», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраске», «Полоцк-Стекловолокно» и «Нафтану».

Побег Кристины Тимановской

После того, как легкоатлетка Кристина Тимановская возмутилась в соцсети тем, что ее без уведомления поставили на несвойственную ей дисциплину, руководство белорусской делегации отстранило спортсменку от участия в Олимпиаде в Токио и попыталось чуть ли ни силой посадить на самолет до Минска.

Легкоатлетка сбежала и обо всем рассказала японским властям: скандал вышел грандиозным. Тимановская, уехав в Польшу, уже открыто выступила против режима Лукашенко.

Миграционный кризис

Попытки мигрантов из стран Ближнего Востока перейти из Беларуси на территорию Евросоюза начались весной. Поначалу больше всех страдала Литва. Обострился миграционный кризис в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов попытались взять польскую границу штурмом.

Эксперты сходились во мнении: кризис искусственно создан белорусским режимом, чтобы заставить западные страны отказаться от санкционного давления, пойти на переговоры с Минском и признать легитимность Лукашенко.

Во Дворце Независимости почти поверили в победу после звонка Ангелы Меркель правителю Беларуси. Но надежды не оправдались: Евросоюз не прогнулся и не только не пошел на переговоры, а ответил новым пакетом санкций.

Интервью Лукашенко BBC

Около года после событий августа 2020 года правитель избегал общения с журналистами, которые могли задать ему критические и острые вопросы. Но осенью 2021 года решил пойти в атаку.

Сначала было интервью CNN, после которого власти оказались недовольны сюжетом всего в несколько минут и «штампами» со стороны авторов. А затем Лукашенко споткнулся о Стивена Розенберга из BBC.

Что донес правитель до западных зрителей? Признал избиения на Окрестина и то, что сознательно закрывает глаза на действия мигрантов, а также заявил: «Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали».

Наблюдатели сделали вывод: Розенберг почти довел собеседника до истерики, «допрос удался». Некогда хороший оратор Лукашенко от общения с западными СМИ не выиграл, а потерял.

Подготовка к референдуму и подписание союзных программ

На протяжении всего 2021 года при обсуждении конституционной реформы Лукашенко или не объяснял, или с трудом пытался объяснить, зачем же она ему нужна. Из напоминаний Путина и других официальных лиц России следовало, что Минск идет на референдум под напором Москвы, расплачиваясь за поддержку в августе прошлого года.

Замять дело Лукашенко так и не удалось: референдум назначили на февраль 2022 года.

Не получилось и отказаться от подписания 28 союзных программ, казалось бы, уже похороненного проекта по углублению интеграции. Кроме того, белорусские власти пошли на создание совместного с Россией военно-учебного центра подготовки ВВС и войск ПВО, а также подписали с РФ новую военную доктрину.

Зависимость режима от Москвы еще более увеличилась.

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