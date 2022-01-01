Глава СК России поручил проверить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске 15 1.01.2022, 14:18

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Против выступления немецкого музыканта высказались провластные «активисты».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей Новосибирска, которые требовали отменить концерт фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В ведомстве отметили, что против выступления немецкого музыканта высказываются активисты. Они просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также отмечают, что музыкант уже имел проблемы с законом в России «из-за своих скандальных песен и клипов».

«В своем обращении активисты высказывают солидарность с мнением председателя Следственного комитета Российской Федерации, который в интервью „Российское газете“ заявил о „гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты“ и с тем, что ей необходимо дать отпор», — говорится в сообщении ведомства.

Глава СК России поручил организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах.

Тилль Линдеманн планировал выступить в Новосибирске 26 января.

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