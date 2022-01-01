«Готовились встречать Новый год со свечками» 4 1.01.2022, 14:20

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В Брестской области в праздничную ночь были перебои с электричеством.

В редакцию zerkalo.io обратились несколько читателей, которые рассказали, что в Брестской области в новогоднюю ночь были перебои с электричеством. Об этом нам сообщили читатели Бреста и Малориты. Как оказалось, перебои с электроэнергией возникали в связи с резким перепадом температур и образованием сильного конденсата на оборудовании.

— Мы живем в Бресте в микрорайоне Вулька. Вчера примерно в 23.10 у нас в доме пропал свет. Не было его где-то полчаса, так что готовились встречать Новый год со свечками, — написала одна из читательниц.

О проблемах с электроэнергией сообщили и жители с брестской улицы Луцкой.

— Свет у нас пропал примерно в 23.00, и не было его до двух ночи, — рассказывает одна из читательниц. — Улица у нас довольно большая. Электричества не было примерно в половине домов.

Читатели также сообщают, что какое-то время не было света и в Малорите.

Как сообщила газета «Заря», энергетики Бреста всю ночь работали, восстанавливая электроснабжение в нескольких районах Бреста. Перебои с электроэнергией возникали в связи с резким перепадом температур и образованием сильного конденсата на оборудовании.

На утро 1 января все потребители подключены, работа ТП восстановлена.

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