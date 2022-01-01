Франция стала главой Совета Европейского Союза
- 1.01.2022, 14:24
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Страна будет строить свое председательство на концепции: «Восстановление, сила и чувство принадлежности».
С сегодняшнего дня, 1 января, Франция будет главой Совета Европейского Союза в течение шести месяцев.
Об этом сообщается на сайте французского председательства ЕС.
Франция будет строить свое председательство вокруг концепции «Восстановление, сила и чувство принадлежности».
Она будет заниматься борьбой с пандемией Covid-19, экономическим возрождением, координацией усилий в преодолении климатических изменений и реагированием на попытки дестабилизации демократии и эскалации напряженности.
Также президент Франции Эммануэль Макрон в период председательства страны в Совете ЕС намерен инициировать реформу Шенгенской зоны. Он выступил за создание специального механизма экстренной помощи странам-членам ЕС в случае миграционных кризисов на границах.
К председательству в Совете ЕС привлекаются все страны-члены по принципу ротации каждые шесть месяцев.