Как подорожали продукты за прошлый год и какую инфляцию белорусам ждать в 2022-м 1.01.2022, 14:54

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Прогноз экономиста.

Покупатели постоянно сообщают, что в магазине подорожал тот или иной продукт.

— По моим ощущениям, все подорожало не на 10,3%, как говорит официальная статистика, а на все 20%, — написала читательница euroradio.fm. — Если в прошлом году я за 200 рублей полностью накрыла новогодний стол, то в этом мне этих денег сильно не хватило на те же самые продукты.

«Еврорадио» составило условную продуктовую корзину для новогоднего стола и посмотрело, насколько она подорожала с прошлого года в среднем и для конкретного покупателя.

Поскольку средние цены на продукты за декабрь Белстат еще не опубликовал, мы взяли ноябрьские и сравнили их с теми, что были в ноябре прошлого года.

Получилось, что наши продукты за это время подорожали на 10,19%, что немного ниже ноябрьской инфляции, которая составила 10,3%.

В прошлом году в конце ноября и начале декабря мы зафиксировали цены на определенные продукты в одном из минских магазинов, чтобы проследить, как изменится стоимость продуктовой корзины за год у конкретного покупателя. Стоит отметить, что в этом году некоторые продукты торговых марок, которые мы брали для сравнения, в начале декабря были по акционным ценам, поэтому оказались дешевле, чем в прошлом.

Продуктовая корзина конкретного покупателя подорожала еще меньше — на 8,6%.

Вадим Иосуб: Изменение цен на продуктовую корзину отличается от личной инфляции

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб пояснил, как получилась такая разница между подорожанием конкретной продуктовой корзины и того же продуктового набора со средними ценами на продукты в нем. А также рассказал, почему подорожание продуктовой корзины нельзя воспринимать как инфляцию.

— Инфляция — это не стоимость продуктовой корзины. Потребительская инфляция или индекс потребительских цен — это изменение цен на корзину товаров и услуг. В Беларуси туда входит больше 400 позиций. Кроме продуктов питания, в ней непродовольственные товары, основные услуги, которые оплачивает население, в том числе коммунальные, какие-то культурные, к примеру походы в кино, — перечисляет аналитик. — Чтобы составить эту корзину, делаются опросы людей, на что они тратят деньги в течение года. И туда попадают те товары и услуги, на которые средний человек по результатам опросов отдает больше чем 0,1% своего бюджета. Все, что меньше этой величины, туда не попадает. С какой-то регулярностью состав этой корзины пересматривается.

Эксперт говорит, что, по статистическим данным, белорусы тратят на продовольствие что-то около 40% своего бюджета. Поэтому если посчитать подорожание своей продовольственной корзины, то 60% того, что тратили, скажем, на бензин, одежду, услуги ЖКХ, просто не учитывается.

— Этим изменение цен на продуктовую корзину отличается от личной инфляции, — продолжает собеседник. — Другой момент, что в любом случае инфляция строится по усредненной корзине. Понятно, что потребление каждого человека и в том, что касается продовольствия, и что касается других товаров и услуг, отличается от вот этой средней корзины и от инфляции в целом.

Причем нужно понимать, что есть товары и услуги, цены на которые выросли больше, чем цифра средней инфляции, и, соответственно, есть товары и услуги, цены на которые выросли меньше, поясняет эксперт. И у каждого человека потребительская корзина индивидуальная. Кто-то покупает больше товаров, которые подорожали сильнее, кто-то их берет меньше. У первого персональная инфляция будет выше, а у второго — ниже официальной.

Какой годовая инфляция будет в 2021-м и к какому уровню придет в 2022-м

— По итогам ноября годовая инфляция была 10,3%. Она чуть замедлилась в годовом выражении. В октябре инфляция достигла 10,5%. Думаю, по итогам года она окажется в диапазоне 10–10,5%, — прогнозирует аналитик. — Очень важный момент: такая высокая цифра инфляции — в два раза выше официальных прогнозов на текущий год — во многом получилась из-за внешних факторов. То есть она импортированная. Связано это с тем, что в мире происходит невиданный скачок инфляции.

К примеру, в США, по словам Вадима Иосуба, инфляция сейчас 6% с лишним. И это максимум за последние 30 лет.

— Было бы очень удивительно, если бы в США была бы инфляция 6% с лишним, а в Беларуси удалось бы выполнить официальный прогноз 5%, — говорит аналитик. — В России инфляция порядка 8,5%. То есть не сильно ниже, чем в Беларуси. В Украине примерно такая же, как и в Беларуси. То есть в мире очень сильно выросли цены на нефть, другие энергоносители, включая газ, электроэнергию. Выросли цены на продовольствие, сырье: металлы, древесину. Поэтому то, что происходит в Беларуси, — это плюс-минус соответствует общей мировой тенденции. Нельзя сказать, что это были какие-то провалы в денежно-кредитной политике, которые привели к такой инфляции. С учетом мировых тенденций навряд ли эта инфляция могла быть сильно меньше, чем есть, какую внутреннюю денежно-кредитную политику ни проводи.

Аналитик отмечает, что в следующем году белорусская инфляция, как и в этом, будет во многом зависеть от того, что будет происходить с инфляцией в мире.

— Сейчас некоторые мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему США, нацелены в 2022-м поднимать процентную ставку, ужесточать свою денежную политику для замедления инфляции. Но насколько их политика будет эффективна, насколько в мире инфляция будет замедляться — пока вопрос открытый. Однозначного ответа на него нет.

Исходя из этого, в любом случае прогноз по инфляции в 6% для Беларуси слишком оптимистичный. Я бы предположил диапазон от 7 до 10%. Он достаточно широкий. Неопределенность связана именно с тем, какая инфляция будет в мире, какая инфляция будет у наших основных торговых партнеров.

По поводу “включения печатного станка” белорусскими властями Вадим Иосуб говорит, что такого, скорее всего, в следующем году не будет.

— Не будет по одной простой причине: у нас основные проблемы и в экономике предприятий, и у бюджета связаны в первую очередь с высокой валютной задолженностью. Госдолг более чем на 90% в валюте сформирован. Большая часть задолженности предприятий перед банками в валюте. Если массово напечатать деньги, то тут же вырастет курс доллара и обслуживать валютные кредиты предприятиям и внешний долг государству станет только сложнее. Доллары напечатать, к сожалению, нельзя. А печатание рублей не решает большинство экономических проблем, а только усугубляет их. Исходя из этого, особо не печатают деньги до сих пор. Вряд ли вернутся к этой практике и в следующем году.

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