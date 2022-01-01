«В год Тигра таракан и его предательское «войско» будут растоптаны и свергнуты» 2 1.01.2022, 15:09

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Легендарная Площадь перемен поздравила белорусов с Новым годом.

Жители Площади перемен записали видео, в котором поздравили белорусов с Новым годом, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%»:

«Желаем всем белорусам - тем, кто находится за решеткой, тем, кто был вынужден уехать, и тем, кто в Беларуси и до сих пор не сдается - терпения, сил и победы!

Прошлый год миллион раз подтвердил, что хунта сама не верит в свой успех, но успешно сжирает сама себя. И это наше общее достижение, друзья! Мы верим, что в год Тигра таракан и его предательское «войско» будет растоптано и свергнуто! Не останавливаемся и только вперед, к победе над хунтой, к новой независимой Беларуси! С Новым годом! Жыве Беларусь!».

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