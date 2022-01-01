Александр Фридман: Каждый день приближает Беларусь к демократическому будущему
- 1.01.2022, 15:26
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Ждать осталось уже не так долго.
Накануне Нового года «Филин» спросил у экспертов, с мнениями которых белорусов знакомили в течение года, какие пожелания они бы оставили на 2022 год.
Вот что сказал историк, доктор философии, выпускник Белгосуниверситета и преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман:
- Для тех, кто хочет видеть Беларусь свободной и демократической страной, 2021-й год получился очень тяжелым, богатым на негативные эмоции, разочарования и даже отчаяние. Именно после такого года, когда кажется, что зло окончательно победило добро, а заветных преобразований и ждать уже не стоит, нельзя терять надежду.
Особенность диктаторских режимов - жизнь без будущего. У них есть прошлое, есть сегодняшний день, но у них нет будущего. Новейшая история показывает, что они исчезают. Некоторые раньше, другие - немного позже.
А это значит, что каждый день, неделю, месяц и год – даже такой, как 2021 – приближает Беларусь к демократическому будущему.
Хочется надеяться, что ждать осталось уже не так долго. Может, оно придет уже даже в 2022 году.