Александр Фридман: Каждый день приближает Беларусь к демократическому будущему 1.01.2022, 15:26

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Ждать осталось уже не так долго.

Накануне Нового года «Филин» спросил у экспертов, с мнениями которых белорусов знакомили в течение года, какие пожелания они бы оставили на 2022 год.

Вот что сказал историк, доктор философии, выпускник Белгосуниверситета и преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман:

- Для тех, кто хочет видеть Беларусь свободной и демократической страной, 2021-й год получился очень тяжелым, богатым на негативные эмоции, разочарования и даже отчаяние. Именно после такого года, когда кажется, что зло окончательно победило добро, а заветных преобразований и ждать уже не стоит, нельзя терять надежду.

Особенность диктаторских режимов - жизнь без будущего. У них есть прошлое, есть сегодняшний день, но у них нет будущего. Новейшая история показывает, что они исчезают. Некоторые раньше, другие - немного позже.

А это значит, что каждый день, неделю, месяц и год – даже такой, как 2021 – приближает Беларусь к демократическому будущему.

Хочется надеяться, что ждать осталось уже не так долго. Может, оно придет уже даже в 2022 году.

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