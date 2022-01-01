Порошенко поблагодарил Байдена за поддержку Украины во время переговоров с Путиным 16 1.01.2022, 15:35

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Президент США четко обозначил красные линии.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины во время переговоров с главой России Владимиром Путиным.

«То, что услышал Путин во время телефонного разговора, вряд ли его удовлетворило. Теперь, как бы ни выворачивался Кремль, сколько бы ни пытался российский агрессор стать рядом с лидерами свободного мира, все вокруг видят прогнившую и ветхую сущность путинского режима. Все, что может предложить миру путинская Россия — это устрашение и агрессия», — отметил он.

Порошенко добавил, что ответом на коварство Кремля станет единство мира.

«На угрозы силой — консолидированный отпор агрессору и сила права. На дерзость и шантаж Путина — мудрость, выдержка и стратегическое видение. Радует, что коллективный Запад четко обозначил красные линии Кремля, сечение которых будет означать суровое наказание», — добавил экс-президент.

Он также заявила, что никто в мире не будет защищать Украину больше, чем она сама.

Телефонные переговоры Байдена и Путина состоялись в ночь на 31 декабря.

В ходе переговоров, длившихся около 50 минут, Байден обрисовал Путину «два аспекта подхода США», которые зависят от действий России. Первый — путь дипломатии и деэскалации ситуации, второй сфокусирован на сдерживании России, если она вторгнется в Украину.

Путин пригрозил полным разрывом отношений с США в случае введения новых санкций.

Байден также заявил, что «ясно дал понять» Путину, что Москва не имеет права вторгаться в Украину.

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