Как приготовить суп для разгрузки после застолья: три легких рецепта 1 1.01.2022, 15:52

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Такие блюда - настоящее спасение после Нового года.

В Новый год-2022 все насытились традиционными праздничными салатами, мясными блюдами, сладостями и горячительными напитками.

Если ваш желудок устал от такой нагрузки, the Lime подобрал для вас три рецепта легких супов, которые помогут восстановиться и отдохнуть после праздничного застолья.

Куриный суп с брокколи

Ингредиенты: куриное филе (1-2 шт.), капуста брокколи (0,5 кг), картофель (2 шт.), лук (1 шт.), морковь (2 шт.), масло сливочное (50 г), укроп (20 г), черный душистый перец, соль.

Картофель помыть, почистить, нарезать ломтиками. Чтобы он не почернел, положить в емкость с холодной водой.

Капусту брокколи промыть под проточной водой, оставить на бумажных полотенцах, чтобы удалить влагу. Разрезать на соцветия небольшого размера.

Куриное филе промыть под проточной водой, взять кастрюлю, налить воды и положить его туда. Закипятить и проварить филе 15-20 минут.

Курицу вытащить из бульона, нарезать кубиками. Бульон процедить через сито.

Помыть и почистить морковь и лук, порезать на мелкие ломтики.

Взять сковороду, обжарить на сливочном масле лук, морковь и курицу.

В кастрюлю с куриным бульоном выложить картофель, обжаренные овощи и курицу, перемешать, закипятить. Добавить соль, перец и другие специи по вкусу.

После того, как все закипит, проварить минут 10-15, а потом добавить брокколи и проварить еще 5-7 минут.

Перед подачей украсить нарезанным укропом или другой зеленью по вкусу.

Грибной суп

Ингредиенты: шампиньоны (300 г), морковь (3 шт.), сливочное масло (2 ст. л.), тмин (1/4 ч. л.), куриный бульон (4 ст. л.), красный лук (1 шт.), красный винный уксус (1 ст. л.), сметана (1/3 ст.), соль, перец.

Взять 3 штуки средней моркови, помыть, почистить, разрезать вдоль на 4 части и нарезать на куски по 2,5 см.

Красную луковицу помыть, очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками.

Шампиньоны промыть под проточной водой и тонко нарезать.

В сковороде с высоким бортиком или кастрюле растопить сливочное масло и поджарить тмин до появления аромата (около 1-2 минут).

Затем в емкость с тмином добавить нарезанные грибы, посолить и поперчить. Протушить 5-7 минут.

Затем туда же добавить бульон и морковь, довести до кипения. Варить до тех пор, пока морковь не станет мягкой (приблизительно 10-15 минут).

В другой емкости необходимо замариновать лук – для этого нужно смешать лук, уксус и щепотку соли.

Также для этого блюда можно отдельно поджарить хлеб.

Когда суп сварится, положить в него маринованный лук и сметану. Подавать с гренками.

Суп-пюре с тыквой

Ингредиенты: мякоть тыквы (300 г), морковь (2 шт.), куриный бульон (1,5 л), сливки (200 мл), оливковое масло (2 ст. л.), фундук или тыквенные семечки (50 г), мускатный орех (1 щепотка), соль, перец, зелень для украшения.

Морковь промыть под проточной водой, очистить от кожуры, нарезать кубиками.

Тыкву помыть, нарезать ломтиками.

В кастрюле с толстыми стенками разогреть оливковое масло и слегка подрумянить овощи, затем влить куриный бульон, проварить 10-15 минут.

Подогреть сливки.

Бульон с овощами перелить в чашу блендера, измельчить, добавить сливки, соль, мускатный орех и другие специи по вкусу.

Орехи почистить, поджарить на разогретой без масла сковороде. Перед подачей суп можно украсить зеленью и орехами.

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