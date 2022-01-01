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Молодежную сборную России по хоккею не пустили на самолет из-за отсутствия масок и пьяного дебоша

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  • 1.01.2022, 15:59
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Молодежную сборную России по хоккею не пустили на самолет из-за отсутствия масок и пьяного дебоша

Борт должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт.

Молодежные сборные России и Чехии не пустили на самолет, который должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт, сообщила журналистка шведского канала SVT Мари Леманн в твиттере.

Леманн утверждает, что хоккеисты отказывались надеть маски. Кроме того, некоторые из них вели себя неподобающим образом, часть спортсменов была в состоянии алкогольного опьянения, пишет журналистка.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта.

По данным агентства, российская команда вылетит в Торонто, откуда направится во Франкфурт.

В Канаде 26 декабря начался молодежный чемпионат мира по хоккею. 29 декабря он был отменен из-за распространения коронавируса среди участников турнира, в том числе случаи заболевания выявили в российской сборной.

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