Молодежную сборную России по хоккею не пустили на самолет из-за отсутствия масок и пьяного дебоша

Молодежную сборную России по хоккею не пустили на самолет из-за отсутствия масок и пьяного дебоша6
- 1.01.2022, 15:59
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Борт должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт.
Молодежные сборные России и Чехии не пустили на самолет, который должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт, сообщила журналистка шведского канала SVT Мари Леманн в твиттере.
Леманн утверждает, что хоккеисты отказывались надеть маски. Кроме того, некоторые из них вели себя неподобающим образом, часть спортсменов была в состоянии алкогольного опьянения, пишет журналистка.
Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.— Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022
Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.
Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh
РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта.
По данным агентства, российская команда вылетит в Торонто, откуда направится во Франкфурт.
В Канаде 26 декабря начался молодежный чемпионат мира по хоккею. 29 декабря он был отменен из-за распространения коронавируса среди участников турнира, в том числе случаи заболевания выявили в российской сборной.