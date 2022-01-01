Молодежную сборную России по хоккею не пустили на самолет из-за отсутствия масок и пьяного дебоша 6 1.01.2022, 15:59

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Борт должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт.

Молодежные сборные России и Чехии не пустили на самолет, который должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт, сообщила журналистка шведского канала SVT Мари Леманн в твиттере.

Леманн утверждает, что хоккеисты отказывались надеть маски. Кроме того, некоторые из них вели себя неподобающим образом, часть спортсменов была в состоянии алкогольного опьянения, пишет журналистка.

Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта.

По данным агентства, российская команда вылетит в Торонто, откуда направится во Франкфурт.

В Канаде 26 декабря начался молодежный чемпионат мира по хоккею. 29 декабря он был отменен из-за распространения коронавируса среди участников турнира, в том числе случаи заболевания выявили в российской сборной.

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