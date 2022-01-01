Украинские юмористы из «Квартала 95» остро пошутили над Зеленским, который сидел в концертном зале 3 1.01.2022, 16:19

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Президент Украины сыграл роль своего двойника.

В Новый год «Квартал 95» показал концерт, в котором один из номеров посвятил шуткам над президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Новое время».

В это время глава украинского государства находился в зале, он принял участие в номере в качества своего двойника с именем Валера.

В роли Зеленского и его супруги выступали актеры Юрий Великий и Елена Кравец. По сюжету они пришли на концерт в зал в качестве зрителей, через несколько рядов от них сидели сам Зеленский, Елена Зеленская, глава Офиса президента Андрей Ермак и его первый помощник Сергей Шефир.

«Вов, как здорово ты придумал! Чтобы нас никто не заметил, и мы спокойно отдохнули, посадить в первый ряд своего двойника», — начала номер актриса.

В этот момент на больших экранах показали украинского президента, сидящего в зале. Его несколько раз привлекали к участию в номере.

Там звучали шутки про экс-президента Петра Порошенко, бывшего спикер Верховной разы Дмитрия Разумков и о программе єПідтримка, в рамках которой вакцинированные украинцы получают от государства по 1000 гривен.

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