Украинские юмористы из «Квартала 95» остро пошутили над Зеленским, который сидел в концертном зале

Украинские юмористы из «Квартала 95» остро пошутили над Зеленским, который сидел в концертном зале3
- 1.01.2022, 16:19
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Президент Украины сыграл роль своего двойника.
В Новый год «Квартал 95» показал концерт, в котором один из номеров посвятил шуткам над президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Новое время».
В это время глава украинского государства находился в зале, он принял участие в номере в качества своего двойника с именем Валера.
В роли Зеленского и его супруги выступали актеры Юрий Великий и Елена Кравец. По сюжету они пришли на концерт в зал в качестве зрителей, через несколько рядов от них сидели сам Зеленский, Елена Зеленская, глава Офиса президента Андрей Ермак и его первый помощник Сергей Шефир.
«Вов, как здорово ты придумал! Чтобы нас никто не заметил, и мы спокойно отдохнули, посадить в первый ряд своего двойника», — начала номер актриса.
В этот момент на больших экранах показали украинского президента, сидящего в зале. Его несколько раз привлекали к участию в номере.
Там звучали шутки про экс-президента Петра Порошенко, бывшего спикер Верховной разы Дмитрия Разумков и о программе єПідтримка, в рамках которой вакцинированные украинцы получают от государства по 1000 гривен.