Нелегалы в новогоднюю ночь пытались пересечь границу Литвы
- 1.01.2022, 16:27
За 2021 год в Литву с территории Беларуси прибыли 4326 нелегальных мигрантов.
В Литве не пропустили семерых мигрантов, которые пытались попасть в страну с территории Беларуси, сообщает агентство BNS со ссылкой на литовское пограничное ведомство.
За 2021 год в Литву с территории Беларуси прибыли 4326 нелегальных мигрантов. Подавляющее большинство из них — граждане Ирака (2858 человек), на втором месте — уроженцы Конго (203 человека), на третьем месте сирийцы (179 человек).