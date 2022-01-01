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Нелегалы в новогоднюю ночь пытались пересечь границу Литвы

  • 1.01.2022, 16:27
Нелегалы в новогоднюю ночь пытались пересечь границу Литвы

За 2021 год в Литву с территории Беларуси прибыли 4326 нелегальных мигрантов.

В Литве не пропустили семерых мигрантов, которые пытались попасть в страну с территории Беларуси, сообщает агентство BNS со ссылкой на литовское пограничное ведомство.

За 2021 год в Литву с территории Беларуси прибыли 4326 нелегальных мигрантов. Подавляющее большинство из них — граждане Ирака (2858 человек), на втором месте — уроженцы Конго (203 человека), на третьем месте сирийцы (179 человек).

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