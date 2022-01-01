Страны Европы встретили аномально теплый 2022 год 1.01.2022, 16:38

В некоторых городах температурные показатели побили рекорды.

Страны Европы встретили аномально теплый Новый 2022 год. Температура воздуха в некоторых европейских странах достигла показателей, которые обычно наблюдаются весной, пишет The Guardian.

В Бильбао, на севере Испании, температура воздуха достигла 24,7 ° C - это максимальный показатель, зафиксированный с 1947 года.

В Сеговии, также в Испании, зафиксировали самую высокую температуру с 1920 года - 22,7°C. В Авиле температурные показатели побили рекорд 1983 года, температура воздуха достигла 20,2°C.

Антициклон высокого давления пришел также во Францию и Италию.

Согласно прогнозам синоптиков, температура на некоторых горнолыжных курортах Италии в первый день Нового года будет от 13 до 15°C.

На остальной территории Италии также были зафиксированы аномально теплые погодные условия. В Риме ожидается 18°C, а в Катании прогнозируется потепление до 22°C.

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