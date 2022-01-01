Удержится ли Лукашенко до конца года? 1.01.2022, 16:56

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Справиться с протестом масштаба 2020 года режим не сумеет.

«Белсат» попросил анонимные Telegram-каналы ответить на вопрос о том, удержится ли Лукашенко у власти до конца года.

«Ник и Майк»: Не удержится в кресле президента. Пока наиболее вероятен сценарий перехода на пост председателя Всебелорусского собрания. Это означает медленное, но точное движение на свалку истории. Ни один транзит по такой схеме не привел к контролю «бывшего» над преемником в 100 %. Самый свежий пример на постсоветском пространстве-Казахстан. Назарбаев медленно, но верно начал терять влияние на ситуацию в стране. При том, что уходил он в более-менее стабильной ситуации в стране и остается уважаемым человеком. Лукашенко такое не снится. Это путь к развалу системы через создание системы двоевластия. И он это прекрасно понимает, поэтому до последнего оттягивает запуск процесса. Если Путин даст кредит в запрашиваемом объеме, от $ 3,5 млрд, это будет означать дальнейший дрейф в сторону сдачи остатков суверенитета в концепции «две страны, одна экономика». В этой парадигме Лукашенко тоже места нет. Россия будет покупать лояльность силовиков и чиновников. Вариант революции также вероятен, особенно если система во время «чисток» нелояльных окончательно добьет и себя, и экономику.

«Cynic»: Лукашенко в роли «главного» до конца 2022 года не будет. Изначально был план сделать транзит в апреле, но от такого сценария отказался сам аппарат Луки. К концу 2022 года будет выработан механизм, который позволит спилить сук, на котором держится режим. Может, ситуация затянется до весны 2023-го. Если не будет активного народного всплеска, то этот транзит будет фактически превращением в «союзное государство». После референдума состоится попытка свержения. Вопрос в количестве и в готовности к мобилизации. Я не получал подтверждений радикальной мобилизации, поэтому на революцию я бы не ставил, хотя подавить протест масштабов 2020 года режим не сумеет. Если будет выход за рамки со стороны народа, победа бесспорна. Вижу проблему в массовой эмиграции активного населения и репрессий самых активных – без дворовых лидеров все труднее.

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