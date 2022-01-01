Украина закрыла российским судам доступ к своим внутренним водам 1.01.2022, 17:04

Согласно документу, внутренние воды Украины включают такие реки, как Днепр, Дунай и Днестр.

Украине 1 января 2022 вступил в силу закон О внутреннем водном транспорте, запрещающий доступ к внутренним водам для грузовых судов страны-агрессора, сообщает «Новое время».

«Перевозки в каботажных рейсах между речными портами… для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины… могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых… являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом», – говорится в документе.

Согласно документу, внутренние воды Украины включают такие реки, как Днепр, Дунай и Днестр.

Закон был принят Верховной Радой Украины 3 декабря 2020 года.

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