В Австралии сняли на видео редкую рыбу с похожими на руки плавниками 1.01.2022, 17:13

Видеофакт.

Чрезвычайно редкая розовая рыба вида Brachiopsilus dianthus была снята у берегов австралийского острова Тасмания впервые за последние 22 года, пишет «Новое время».

Кадры были сделаны во время обследования морского парка Тасман-Фрактюр у юго-западного побережья Тасмании компанией Parks Australia и Университетом Тасмании.

Доцент Невилл Барретт, один из морских биологов, возглавляющих экспедицию, сказал, что проведение исследований — это «фантастический» способ понять, какие виды обитают в этом регионе, и получить представление о том, какие животные являются обычными, а какие — редкими «в этих отдаленных и негостеприимных местах».

Исследователи заметили рыбу Brachiopsilus dianthus, анализируя кадры с удаленного подводного видео, использованного во время исследования. Последний раз этот вид рыб видел дайвер у берегов полуострова Тасман 22 года назад.

Рыба Brachiopsilus dianthus относится к семейству Brachionichthyidae, у представителей которого грудные плавники напоминают руки и используются для ходьбы по дну. Камера запечатлела B. dianthus на глубине около 120 метров, хотя прежде этих рыб встречали исключительно на мелководье.

«Самым большим сюрпризом было обнаружение в морском парке розовой рыбки на глубине около 120 метров», — сказал Барретт. «До этого наблюдения этот вид регистрировался только четыре раза и был внесен в список редких видов в соответствии с Законом Тасмании о видах, находящихся под угрозой исчезновения».

На видео справа видна розовая рыба Brachiopsilus dianthus, которая частично перекрыта водорослями. Ее привлекла камера с наживкой, из-за которой дерутся два омара. После того, как в кадр попадает третий омар, рыба уплывает.

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