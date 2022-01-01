Последнее обращение «Саши 3%» 43 Telegram-канал «Ник и Майк»

1.01.2022, 21:29

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У Лукашенко нет будущего.

Новогоднее обращение синепалого стоило посмотреть. Больной, одинокий старик в пустом дворце. Это его мир и реальность.

Нет будущего — все посылы устремлены в мифическое прошлое, к которому этот персонаж не имеет никакого отношения. Если только не рассматривать это в формате закрытия гештальта. Ну, не попали дед и отец на Нюрнбергский трибунал, так достойный последователь своих родителей обязательно попадет.

Жить прошлым невозможно. Жить в одиночестве - тоже. Это было последнее обращение «Саши 3 процента». И обращался он к остаткам своей хунты.

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