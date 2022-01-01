В «Интерфаксе» объяснили, почему вынуждены закрыть офис в Минске 1.01.2022, 17:48

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Документы о закрытии белорусского офиса уже поданы.

Российское информационное агентство "Интерфакс" приняло решение закрыть свою белорусскую дочку —агентство "Интерфакс - Запад", чтобы не нарушать белорусское законодательство, объяснил директор «Интерфакса" Михаил Комиссар. Накануне появилась информация, что "Интерфакс-Запад" прекращает работу в Беларуси с 1 января 2022 года.

Согласно новым нормам, принятым в Беларуси, СМИ не может принадлежать более чем на 20% иностранным учредителям, а 100-процентным учредителем "Интерфакс-Запад" было российское агентство, напомнил Комиссар.

"Сократить нам долю до 20% и взять кого-то там на 80% — невозможно. Мы не готовы пойти на это, поэтому, к сожалению, мы вынуждены закрыть", — объяснил он.

По словам Комиссара, российское инофрмационное агентство планирует искать варианты работы в Беларуси — "возможно, в каком-то виде это можно будет сделать".

Сложность еще заключается в том, что белорусский МИД с осени 2020 год требует, чтобы корреспондентами иностранных СМИ были граждане стран, где это СМИ зарегистрировано. Ранее работать для заграничных медиа могли и граждане Беларуси.

То есть "Интерфаксу" для работы в Минске придется присылать журналистов из Москвы, а "это довольно сложная история", отметил Михаил Комиссар.

Документы о закрытии белорусского офиса уже поданы. "Интерфакс" работал на белорусском рынке с 1994 года.

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