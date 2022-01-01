Израиль одобрил четвертую прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом 1.01.2022, 18:06

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Это первая страна, где разрешили введение второй бустерной дозы.

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш утвердил получение четвертой дозы вакцины для людей с иммуносупрессией (угнетением иммунитета по той или иной причине). Об этом он заявил на брифинге 30 декабря, сообщило Times of Israel.

По словам Эша, пока что дополнительные дозы будут вводить людям с ослабленной иммунной системой, "из-за опасений, что они более уязвимы".

В свою очередь, министр здравоохранения Ницан Хоровиц сказал, что на фоне распространения штамма "Омикрон" официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения коронавирусом в стране, чем когда-либо прежде, но пообещал, что карантин "не обсуждается".

Израиль стал первой страной, где разрешили введение второй бустерной (всего – четвертой) дозы. Это решение группа экспертов минздрава рекомендовала 21 декабря. 26 декабря стартовали клинические испытания второй бустерной вакцинации.

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