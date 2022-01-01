«Срывы сроков выплаты зарплат и социального пособия получат системный характер» 4 1.01.2022, 18:12

9,016

Что ждет белорусскую экономику в 2022 году?

«Белсат» попросил анонимные Telegram-каналы поделиться мнением о состоянии белорусской экономики в 2022 году. Увеличится ли экономический кризис?

«Ник и Майк»: Пока другого сценария нет. Если бы в Беларуси была свободная экономика, доллар уже стоил бы более 3 рублей только из-за новостей об усилении санкций. Талонов исключать полностью нельзя – это будет копированием «передового» российского опыта (только там это называется «бонусные карты для наименее защищенных слоев населения»). Попытка выйти из кризиса, создав экономику мобилизационного типа, неизбежно приведет к ухудшению ситуации в стране и тотальному дефициту. Все, что переживал СССР на заре, на пике чисток и под конец. Мобилизационная экономика может воевать, но не создавать. Альтернатива – выполнение требований белорусского народа и нормализация отношений со всем миром. Но кто же на это пойдет? Зарплаты будут падать относительно покупательной способности. Не хотели бастовать – добро пожаловать в ситуацию стремительного обнищания и отсутствия перспектив. А зарплату можно и навозом выдавать. Тех, кто скучает по СССР с пломбиром, добро пожаловать в суровую реальность того времени: «тотальная жопа, зато коммунизм и ракеты хорошие». Только уже ни коммунизма, ни ракет. И пломбира, кстати, тоже.

«Cynic»: Экономический кризис будет усиливаться, экспорт снизится, цены вырастут, рубль будет частично стабилизироваться махинациями на восточных рынках. Включать печатный станок – вырастет инфляция. До талонов не дойдем – не успеем.

«Минская Семибоярщина»: Погашение внешнего долга – доминирующая проблема 2022 года. Кремль продолжит политику «ползучей помощи». Блокирующие пакеты акций МНПЗ, «Нафтана», «Гродно Азота», МЗКТ, БелАЗа, МАЗа, моторного завода, Светлогорского ЦКК перейдут под контроль российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Контрольные пакеты акций 34 промышленных госпредприятий второго уровня перейдут в руки «инвесторов» китайского, российского и оффшорного капиталов. Срывы сроков выплаты зарплат и социального пособия поимеют системный характер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».