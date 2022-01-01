Сергей Тихановский обратился к белорусам в новогоднем поздравлении 5 1.01.2022, 18:45

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Народный блогер призвал не сдаваться.

Народный блогер и политзаключенный Сергей Тихановский обратился к белорусам в новогоднем поздравлении. Оно было опубликовано в Telegram-канале «Тюрьма для жизни».

«Режим хочет, чтобы правда и справедливости замолкли. Я не прошу вас отстаивать меня – вы могли это сделать в июне 2020. Я не прошу вас отстаивать честные выборы – вы могли это сделать в августе 2020.

Я прошу вас в 2022 не надеяться на «кого-то там». Кроме вас никто не будет бороться за ваши права. Никто не остановит беззаконие, кроме вас. Я желаю вам стать гражданами, которые возьмут на себя ответственность за Беларусь», – обратился к белорусам Сергей Тихановский.

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