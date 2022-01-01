США, Канада, Австралия, Великобритания и Евросоюз осудили ликвидацию «Мемориала» в России 3 1.01.2022, 19:00

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Решение российских властей было названо «бессовестным».

США, Канада, Австралия, Великобритания и Евросоюз выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали решение российских судов о ликвидации «Международного Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал». Документ опубликован на сайте Европейской службы внешних связей, пишет «Новая газета».

«Бессовестное решение заставить Мемориал замолчать последовало за многими месяцами углубляющихся и систематических репрессий в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции, критиков режима, а также религиозных и других меньшинств. Это еще больше наносит ущерб международной репутации России», — говорится в заявлении.

Представители подписавших документ стран напомнили, что «Международный Мемориал» более трех десятилетий выполняет уникальную роль в документировании исторических преступлений и восстановлении памяти о миллионах жертв политических репрессий.

«Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и обязательства в области прав человека и продолжаем осуждать российское законодательство об иностранных агентах, которое еще больше заглушает независимые голоса и сужает пространство для гражданского общества», — добавили они.

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