Источник: Пьяным дебошем «отличилась» только российская сборная, чехам не повезло лететь с ней одним самолетом 5 1.01.2022, 19:31

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Один из российских хоккеистов даже курил в тоннеле при посадке самолета.

В СМИ со ссылкой на портал sport.ru появилась информация о том, что якобы молодежные сборные Росиии и Чехии были уличены в употреблении алкоголя, курении и отказе надеть маски, за что и были сняты с рейса, следовавшего на родину с молодежного чемпионата мира по хоккею.

Дело в том, что пьяный дебош и непозволительное поведение учинила только российская делегация, цитирует чешское издание hokej.cz "Прессбол".

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал ситуацию: "Мы прибыли в аэропорт и обратили внимание, что за стойкой сидели российские хоккеисты. Заранее предупредил своих игроков, чтобы держались от них подальше. Некоторые из россиян же явно не соблюдали правила гигиены, вероятно, сыграло свою роль употребление алкоголя. Один из членов их сборной даже курил в тоннеле при посадке в самолет! Основная проблема заключалась в том, что у чехов такой же расцветки толстовки, как и у россиян".

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