Ученые выяснили пользу кофе для организма 1.01.2022, 20:15

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Автор исследования назвал открытия важным для стран, где у людей нет качественной медицины.

Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили пользу кофе для организма. По их словам, его употребление снижает риск заболеваний печени и уменьшает риск смерти, пишет издание The Mirror.

Исследователи проанализировали данные 95,5 тысяч человек из Биобанка Великобритании. Выяснилось, что риск хронических болезней печени снижается на 21 процент у тех, кто регулярно пьет кофе, при этом вероятность избежать смерти повышается на 40 процентов, а благодаря кавеолу и кафестолу, содержащимся в кофе, на 20 процентов уменьшается риск жирового гепатоза печени.

По словам автора исследования Оливера Кеннеди, это открытие важно для тех стран, где из-за низких доходов населения у людей почти нет возможностей на качественную медицинскую помощь.

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