На нашей стороне Жизнь 1 Леонид Гозман

1.01.2022, 20:25

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Они все сгинут, а мы будем жить!

Это был хреновый год для России. Аресты, разгоны, иноагенты, ожидание войны. Неправые суды, блокировка ОВД-ИНФО. Пандемия и рост цен. Навальный, Зуев, Дмитриев и многие-многие другие. Провал в Совок и в средневековье – Мемориал, ликвидированный за клевету на советский общественный и государственный строй, реальные сроки за оскорбления чувств верующих фотографиями на фоне храмов, заявление председателя Конституционного Суда, что отмена смертной казни не соответствует традиционному правосознанию российского народа – и действительно, как это — нельзя убивать?

Но это была хорошая новость. Плохая – что следующий год будет не лучше! Извините!

Они продолжат произвол и безумства. Они хотят, чтобы мы жили в страхе и смирении, чтобы глаз не подымали и ждали, когда они нас осчастливят – новой территорией, очередной суперракетой или увеличением детских пособий аж на два рубля.

А мы должны им ответить. Кто чувствует в себе силы и готов идти на риск – сопротивлением. А все остальные должны жить и, главное, радоваться жизни – друзьям и семье, любви, творчеству, своим успехам и успехам детей. Радоваться застолью и книгам, путешествиям и новому опыту. И это тоже сопротивление.

Они же зомби, от них пахнет мертвечиной, они пытаются оживить и вовсе истлевшие трупы – Сталина, Дзержинского и прочую сволочь. Веселье и радость для них – как крест для нечисти.

Так случилось, что сегодня в нашей стране в атаку пошла сама Смерть. Поэтому на нашей стороне не только здравый смысл, мировой опыт и, вообще, История. На нашей стороне Жизнь.

Один выдающийся геополитик, который все время всех переигрывает, сказал, что они, мол, просто сдохнут, а мы попадем в рай. Куда он попадет, не знаю. Знаю, что они все сгинут, а мы будем жить!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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