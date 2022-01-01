В столичном дворе водитель Mazda с 2,34 промилле алкоголя разбил несколько автомобилей

В столичном дворе водитель Mazda с 2,34 промилле алкоголя разбил несколько автомобилей3
- 1.01.2022, 20:36
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Нарушителем оказался 42-летний мужчина.
В Минске инспекторы задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
Днем 1 января на линию «102» поступила информация о том, что во дворе дома № 77 по проспекту Рокоссовского нетрезвый водитель Mazda повредил несколько припаркованных автомобилей и пытается уехать. Сотрудники ГАИ обнаружили схожий по приметам автомобиль и задержали водителя.
Нарушителем оказался 42-летний мужчина. От него исходил резкий запах алкоголя, поэтому он был доставлен на медосвидетельствование, которое показало 2,34 промилле.