закрыть
1 января 2022, суббота, 21:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В столичном дворе водитель Mazda с 2,34 промилле алкоголя разбил несколько автомобилей

3
  • 1.01.2022, 20:36
  • 2,978
В столичном дворе водитель Mazda с 2,34 промилле алкоголя разбил несколько автомобилей

Нарушителем оказался 42-летний мужчина.

В Минске инспекторы задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Днем 1 января на линию «102» поступила информация о том, что во дворе дома № 77 по проспекту Рокоссовского нетрезвый водитель Mazda повредил несколько припаркованных автомобилей и пытается уехать. Сотрудники ГАИ обнаружили схожий по приметам автомобиль и задержали водителя.

Нарушителем оказался 42-летний мужчина. От него исходил резкий запах алкоголя, поэтому он был доставлен на медосвидетельствование, которое показало 2,34 промилле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников