Экс-послы США требуют от Байдена обнародования возможных санкций против РФ 1.01.2022, 20:59

Дипломаты считают, что это повлияет на планы Кремля.

Группа из 24 экс-чиновника национальной безопасности США и экспертов по России призвала американского президента Джо Байдена немедленно обнародовать санкции, согласованные на случай полномасштабного вторжения РФ на Украину.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление, пишет «Новое время».

Оно появилась после второго за месяц разговора Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся в ночь на 31 декабря по инициативе РФ. Среди подписантов — официальные лица, работавшие в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

Также под ней подписались несколько американских дипломатов, в частности Дэниел Фрид, бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывшие послы Штатов в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.

«Мы считаем, что Соединенные Штаты должны на ближайших консультациях со своими союзниками по НАТО и с Украиной принять немедленные меры, чтобы повлиять на расчеты Кремля по расходам и выгодам, прежде чем российское руководство решится на дальнейшую военную эскалацию», — цитирует агентство заявление.

Подписанты считают, что такие ответные меры должны включать пакет «серьезных и болезненных санкций», которые должны ввести в действие немедленно в случае нового нападения России на Украину.

«В идеале план этих санкций следует сообщить Москве, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», — говорится в заявлении.

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