«Когда Лукашенко выезжает на лед, он просто держится за спину вратаря, а тот его катит» 2 1.01.2022, 21:10

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Как государственные СМИ записывают диктатора.

«Белсат» поговорил с журналистами, которые ранее работали на государственных белорусских телеканалах о том, как можно снимать Александра Лукашенко, об условиях работы на ОНТ и СТВ, а также о том, как оценивают имидж Лукашенко в пресс-службе Владимира Зеленского.

«Нельзя снимать лысину, ведь он у нас ходит с огромной шевелюрой»

Михаил Максимов – бывший видеоинженер ОНТ, работавший в лукашенковском пуле, рассказывает, что во время своей работы сотрудники государственного телевидения сталкиваются с различными запретами.

– Как попадают в лукашенковский пул?

– Чем больше ты делаешь, чем больше у тебя получается, то тебя потихоньку начинают подтягивать в пул. Говорят все время, что это очень большая ответственность – это льстит. Там люди работают как собаки. Причем зарплаты там не гигантские. Зачем они это делают? Ради квартир в каких-нибудь Мачулищах. Все делается ради одной мысли: понравится ли это в администрации? Никто не делает, чтобы зрителю понравилось.

– Какие есть установки по работе для сотрудников лукашенковского пула?

– Есть несколько четких установок, когда снимаешь Лукашенко. Я помню, когда он приезжал в поля, лет 5-7 назад, у него почему-то из носа шла кровь. Он очень не любил жары. Обычно такие вещи не снимались, или если и снимались, то тут же на месте камера затиралась, чтобы случайно эти кадры никуда не попали. Все операторы знают несколько простых установок: Лукашенко не снимать в очках, в которых он сидит на совещаниях, потому что у него слабое зрение, не снимать лысины, потому что он у нас ходит с огромной шевелюрой. Видимо, комплексы у человека. Давнее указание такое: у нас руководитель страны как бы с волосами. Никто как бы не в курсе, наверное, что он давно уже облысел. Если эти кадры попадают, то их нужно вырезать.

Например, когда Лукашенко выезжает на лед, он просто держится за спину вратаря, и тот его катит, как на коляске. Человек не может двигаться. Или охрана под руки ведет. Все вещи, естественно, вырезаются, делают проходку мощную секунд на 20-30.

Фактически на всех личных планах видно, что Лукашенко подкрашивают. У него очень активная стадия купероза, это когда на лице видны мелкие кровяные капилляры. Монтажист все закрашивает.

Есть очень забавные моменты. Например, надо показать, как Лукашенко забивает, но кадры настолько сомнительные… Я помню, когда вернули операторов, чтобы пересняли бросок. Это просто была подстановка. И не Лукашенко сам перебрасывал, а какие-то сотрудники администрации диктатора. Для больших экранов он даже умеет играть в баскетбол!

Все приезжают, ждут, пока прилетит голубой вертолет. И совершенно непонятно, что произойдет. Если он будет доволен, это мероприятие скоро заканчивается. А когда он начинает ругать кого-то, он начинает раскаляться, а все просто головы опускают и кивают. И вот эта история с этими знаменитыми обосранными коровами. Просто клин пришел человеку. Думаю, что это была попытка обвинить руководство района в том, что дела обстоят не так. Кто виноват? Конечно же, не Лукашенко, а кто-то другой. Сложно сказать, что эти коровы обосраны все. В наших колхозах все коровы обосраны. И, конечно же, мы этих планов не ставим.

Тогда все прибежали и стали этих коров вырезать. А потом пришло ЦУ, что у Лукашенко поменялось настроение, срочно ставим всех грязных коров, показываем, насколько плохие чиновники, потому что не заботились об этих коровах. И люди видят эту картинку, это абсурд».

«Началось сотрудничество с КГБ»

Елена Чернявская, бывшая работница СТВ рассказывает об изменениях в работе телеканала после последних выборов.

После выборов на государственном телевидении появилось много авторских проектов, в которых используются различные манипуляции. Например – односторонность мнения: рассказывая о каком-то событии, работники государственного телевидения используют высказывания только удобной стороны, не давая слова оппонентам. Это подход хорошо виден в работе Григория Азаренка.

Елена Чернявская уволилась с телеканала СТВ после выборов. Журналистка говорит, что после 9 августа многие ведущие просто отказывались вести новости, и им срочно искали замену. Также экс-работница государственного телевидения рассказывает, что работала с Григорием Азаренком в одном отделе.

«Мы много спорили о политике. Он достаточно исполнительный, правильный, он трудоголик, который готов делать 24/7. В армии все началось, когда он пошел в армию. СТВ часто приезжала к нему в часть снимать сюжеты. Потом началось сотрудничество с КГБ. Невозможно, щелкнув, изменить человека. Человека надо растить. И он был так отлично выращен. Если говорить о том, почему Гриша на 100 % верит [в государственную пропаганду]: он вырос в этом. Вырос в этих идеях. Это его уже сформировало.

У нас в коллективе, я бы сказала, был один такой Гриша Азаренок. Когда сидишь с человеком в одном кабинете, то воспринимаешь так: у человека такая работа, а у тебя другая. Мы даже могли немного посмеиваться, я его даже не воспринимала всерьез. И особенно в политическом плане. Для меня он был как инструмент для кого-то высшего. Рупор, который сделает все как надо, который пойдет в эту толпу, будет переносить унижения, оскорбления. Мне его было жалко. Такое чувство, что человек сам себя обманывает».

– Пишет ли Григорий Азаренок свои тексты самостоятельно?

– Я как ведущий программы оформляла окончательный сценарий и брала у Гриши тексты. Я не хочу принижать его способности, но те тексты, которые он писал для нашей программы, «Минщина», были слабоваты. Посмотрев его программы, я бы сказала, что кто-то ему помогает. Мне трудно представить, что он так изощренно пишет. Я думаю, тексты создаются в соавторстве.

Еще один бывший коллега рассказывает, что после выборов многие перестали здороваться с Григорием Азаренком. Хотя и до августовских событий Азаренок не скрывал своих взглядов от коллег, но делал это менее радикально.

Когда Азаренок появился на телевидении, он производил впечатление хорошего душа-парня. В личном общении производил впечатление адекватного персонажа. Он действительно начитан, мог цитировать большие куски российской классики. Те взгляды, которые он высказывал изначально, когда еще не работал на политическом поприще, он говорил в личных беседах – оно сейчас и несется с экранов. Для него важна цель, а не комфортный психологический климат в коллективе. Существует такая какая-то ситуация, связанная с игнорированием Гриши. Сейчас продолжается некое бойкотирование Гриши.

Даже в пуле, куда отбирают лучших представителей журналистской братии для работы с Лукашенко, посмеиваются с Гриши. Он для них белая ворона. То, что делает Гриша, даже у многих пуловских корреспондентов вызывает какую-то оскомину. Но при всем при этом можно разделить этих пропагандистов: там люди, которым близка «русскомирская» концепция, у них нет белорусскости. А вторая часть пула – это люди-конформисты, приспособленцы. Это же плюшки, приобретения. Потому что когда ты пребываешь на таких высоких позициях, у тебя приличная зарплата и разного рода бонусы присутствуют.

Гриша приблизительно понимает, какой ядерный электорат действующей власти. И им не зайдут красивые обороты, сложные какие-то выводы. Мне кажется, что он главным врагом для себя вот на этом медийном поле боя видит самый популярный телеграм-канал «Нехта».

Какие политические перспективы у Лукашенко?

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – о Лукашенко: «Этот устаревший менталитет просто не может слишком долго удерживать власть».

– Когда вы познакомились с Лукашенко и какое впечатление он на вас произвел?

– Это был украинско-белорусский форум, который проводили для того, чтобы обсудить экономическое сотрудничество двух стран. Это было задолго до протестов в Беларуси. Владимир Зеленский пытался тогда наладить отношения со многими странами. Мне запомнилось, что Лукашенко тогда заметил Владимиру Зеленскому, что тот очень много дает свободы медиа. И Лукашенко заявил, что надо как-то СМИ брать в свои руки. Конечно, это было воспринято с таким дипломатическим, терпеливым юмором. Мне Лукашенко напоминает тех руководителей, которые не совсем принимают разные точки зрения. У него есть довольно жесткая, устаревшая позиция о происходящем не только у него в стране, но и в регионе, и во всем мире. А сегодняшние нарративы далеки от того господина Лукашенко, который приезжал сюда и пытался хоть каким-то образом выстраивать политические отношения.

– А как после личной встречи выстраивалось общение Лукашенко и Зеленского?

– Дальше были только звонки. И стало для меня лично понятно, что господин Лукашенко пребывает под влиянием каких-то других лидеров или других мнений, поскольку он не придерживался договоренностей между нашими государствами.

– Под влиянием кого? Вы про Путина?

– Возможно. Я имею в виду, что он слишком часто меняет свою точку зрения, находит оправдания этим изменениям. Но при этом не понимает, что он подставляет другую страну, что он не выполняет своих обещаний. И что он слишком гибок в построении какой-либо стратегии отношений. Все, что я говорю, это были впечатления, которые создавались во время разговора до начала протестов. Сегодня Украина заявила уже четко, что мы на стороне белорусского народа. Ведь мы понимаем: если существует проблема между народом и властью, надо помогать людям.

– Недавно вы издали книгу, в которой описали многих мировых лидеров. Почему решили не упоминать в этой книге Лукашенко?

– Я написала книгу о политике времени Владимира Зеленского. Я описывала многих президентов, но о господине Лукашенко я ничего не писала. Я не думаю, что господин Лукашенко как-то влияет сейчас на украинскую политику. В некоторых ситуациях он не выполнил своих обещаний, чем вообще показал, что он не является ни дипломатом, ни политиком, ни лидером. Он не придерживался своего слова, чем доставлял дискомфорт украинской стороне. А сегодня Лукашенко закрылся – в своих хоромах и своем видении ситуации.

– Какие политические перспективы у Лукашенко?

– Я думаю, что у господина Лукашенко сейчас нет выхода. Он должен бороться для себя за власть, ведь он понимает, что если он уйдет, скорее всего ему светит ответственность за все эти нехорошие вещи и преступления, которые он сделал со своим народом. Поэтому он отчаянно хватается за любые возможности для того, чтобы удержаться у власти. В принципе, я думаю, что это невозможно, поскольку сегодня дух свободы очень сильный, и народ Беларуси показывает, что он хочет демократии. Мне кажется, что вот этот устаревший менталитет, устаревший тип мышления просто не может слишком долго удерживать власть. Сколько у него это получится, сколько еще людей пострадает от этого, какие еще жесткие инструменты, диктаторские инструменты он сможет использовать, это, конечно, не понятно никому. Но Украина остается на стороне белорусского народа. И если временно нужна какая-то помощь, приехать сюда, устроиться –украинцы всегда очень позитивно относятся к белорусам.

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