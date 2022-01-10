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В Минске застрял автобус, объезжая перекрытый центр

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  • 10.01.2022, 8:10
  • 11,670
В Минске застрял автобус, объезжая перекрытый центр

Видеофакт.

В Минске автобус объезжал перекрытый центр — и оказался в неожиданном месте

Минчанка сняла автобус с пассажирами на улице Интернациональной возле кинотеатра «Победа». Проехать дальше в сторону Городского Вала он не может из-за припаркованных автомобилей. Вероятно, водитель ошибся, ведь на этом участке действует одностороннее движение, пишет zerkalo.io.

В ночь с 7 на 8 января в центре Минска произошло ЧП, которое чудом обошлось без жертв: у станции метро «Немига», недалеко от Дворца Спорта, обрушилась одна из пешеходных секций моста.

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