Плохой знак для Назарбаева 2 10.01.2022, 10:21

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Нурсултан Назарбаев

На протяжении всего кризиса экс-правителя Казахстана никто не видел и не слышал.

По всей видимости в попытке развеять слухи о наличии каких бы то ни было проблем между двумя лидерами, пресс-секретарь Назарбаева Аидос Укибай заявил также, что «елбасы проводит серию консультативных встреч и находится в прямом контакте» с Токаевым. Он призвал СМИ не распространять «ложную и спекулятивную информацию» и, самое главное, настаивал, что Назарбаев добровольно уступил должность главы Совета Безопасности Токаеву, сообщает «Радио Азаттык».

В следующем твите Укибай добавил, что «Назарбаев несколько раз разговаривал по телефону с лидерами дружественных Казахстану государств».

Официальных сообщений о том, что Назарбаев разговаривал с главами соседних стран, таких как Россия или Китай, не было. Власти этих государств заявляли, что их лидеры проводили беседы с Токаевым. Но 5 января режим в Беларуси утверждал, что с казахстанским экс-президентом действительно общался Александр Лукашенко.

Укибай также написал в «Твиттере», что «елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Комментарии пресс-сека экс-президента интересны тем, что согласно ним Назарбаев все еще известен как «лидер нации», что он контактирует с Токаевым и поддерживает его в усилиях по подавлению протестующих в попытке восстановить контроль над страной после беспорядков, в результате которых официально погибли десятки человек, сотни получили ранения, почти 6000 человек были задержаны, а материальный ущерб составил сотни миллионов долларов.

Из-за государственной блокировки интернета и нарушения работы мобильной связи в Казахстане эти цифры невозможно проверить. Отрывочные сообщения, пробивающиеся через масштабное отключение связи, говорят о куда более крупных потерях.

На протяжении всего кризиса Назарбаева никто не видел и не слышал, хотя это не обязательно свидетельствует о том, что с ним что-то не так или что его заставляют молчать. В последние годы у Назарбаева есть привычка исчезать из поля зрения, когда в Казахстане происходят беспорядки.

Но тот факт, что такой лояльный ему человек, как Масимов, находится под арестом, безусловно, не является хорошим знаком для Назарбаева. При этом стоит отметить и то, что Масимов не имеет связей с влиятельными кланами Казахстана и поэтому был легкой мишенью для Токаева.

Многие также обсуждают видеозапись визита Токаева и Назарбаева в Москву 27 декабря, на которой видно, что Назарбаев довольно хил. И это навело некоторых на мысль, что Назарбаев может быть близок к смерти и его сторонники использовали возможность, предоставленную беспорядками, для попытки свергнуть Токаева.

Другие говорят, что так действовали люди Токаева - в попытке усилить власть перед смертью Назарбаева.

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