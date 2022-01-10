Каратели без опознавательных знаков Егор Лебедок

10.01.2022, 10:10

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Почему повышается риск нападения на белорусских военных в Казахстане.

На представленных фото Минобороны Беларуси и др. источниках видно, что белорусские военнослужащие роты 103-й ВДБр при размещении на территории Казахстана не имеют опознавательных знаков миротворческих сил и отношения к ОДКБ. Более того, техника также без опознавательных знаков и номеров машин, лица военнослужащих почти все скрыты балаклавой (или баффом).

Стоит отметить, что от нас послана именно миротворческая рота, которая в шлемах с надписью МС учения проводила много раз, и есть все необходимое для обозначения техники и военнослужащих соответствующими эмблемами и др. знаками. У российских войск не специализированных миротворческих по своему назначению и сути, по крайней мере на показухах, хотя бы нарукавные повязки есть (хотя большинство также без знаков), у армян даже проскакивали шевроны ОДКБ. Такая вот миротворческая операция.

И хотя на наших военнослужащих есть знаки принадлежности к ВС Беларуси, но даже с относительно близкого расстояния выглядят они просто как люди с оружием и в форме, что повышает риск нападения на них. И если на них нападут какие-то «банды» или банды, то пропаганда сразу же начнет вещать о том, что умышленно напали именно на миротворцев, а не просто людей в камуфляже с оружием, смотрите, мол, это действительно международные террористы, им без разницы кого убивать - казахов или мирных белорусов. Благо, что конфликт не серьезен пока по интенсивности и отсутствие знаков МС не приведет к friendly fire.

Егор Лебедок, Telegram

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