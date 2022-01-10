Закон с «сюрпризом» 12 10.01.2022, 8:39

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Налоговая может проверить доходы любого белоруса за 10 лет.

В новом законе «Об изменении законов по вопросам налогообложения» есть очень важный момент, который касается всех белорусов, как физических лиц, – появилась статья 73.1. Согласно этой статье, налоговая может проверить доходы и расходы каждого человека за период 10 лет и более.

Такую проверку налоговая может назначить по многим причинам, начиная от запроса из милиции, госконтроля, КГБ, прокуратуры и следственного комитета и заканчивая просто поручением чиновников налоговой инспекции или информации о крупной покупке. Под такую проверку может попасть человек, на которого заведено административное дело, и, конечно же, тот, на кого заведено уголовное дело, пишет Infobank.by.

На проведение такой проверки не выдается предписание, и о начале проверки физическое лицо вообще не будет знать. При выявлении превышений сумм расходов над доходами, налоговая запросит пояснения - сделает это письменно или через интернет, смс и т.д.

Физическое лицо должно в течение 30 календарных дней дать ответ, откуда у него деньги. Пояснения должны быть очень подробные. Если расходов будет больше чем доходов, то тогда начисляется подоходный налог по повышенной ставке - 20%.

Что касается доходов, то тут будет учитываться все - начиная от денег и имущества и заканчивая беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, цифровыми знаками. По расходам будет учитываться сумма в «размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения».

Также интересно как будут считаться расходы на строительство: ключевой момент – это то, что «в качестве расходов на строительство объектов недвижимости налоговым органом принимается наименьшая стоимость». Еще один интересный момент - налоговая может продлить срок проверки на 3 месяца и планирует направлять запросы за границу, в компетентные органы.

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