Что будет с курсом доллара в Беларуси 3 10.01.2022, 8:47

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фото: reuters

Ситуация неопределенная.

Все более странная ситуация складывается на валютном рынке страны: никаких фундаментальных факторов в виде оттока валюты или паники населения на валютном рынке нет, а курс доллара за последнюю неделю 2021 года и в начале 2022 года значительно вырос.

Основной вклад в это внес российский рубль, который резко подешевел в связи с ухудшением геополитической обстановки в мире после Нового года. Причиной стал политический кризис в Казахстане, который начался совершенно неожиданно.

При этом каких-либо внутренних причин для ослабления белорусского рубля не видно. Александр Лукашенко 3 января подписал закон о бюджете на 2022 год, из которого стало ясно, что правительство собирается и в текущем году проводить жесткую бюджетную политику, пишет select.by.

Консолидированный бюджет планируется с дефицитом в размере 2,8 млрд рублей, но дефицит формируется не за счет увеличения бюджетных расходов в целях поддержки экономики и населения, а за счет ожидаемого сокращения доходов.

При этом расходы консолидированного бюджета планируется поднять всего на 4,4%, что меньше даже ожидаемых темпов инфляции, которые, скорее всего, будут превышены. При этом расходы на социальную сферу планируется увеличить на 8%, примерно так же, как и пенсию.

В январе-ноябре 2021 года бюджет органов государственного управления, куда входят республиканский бюджет, местные бюджеты и Фонд социальной защиты населения, выполнен с профицитом в размере 1,8 млрд рублей. Конечно, Минфин и местные органы власти в декабре могли увеличить расходы, что, в принципе, могло привести к росту спроса на иностранную валюту на БВФБ в начале января, но профицит консолидированного бюджета по итогам 2021 года, скорее всего, сохранится.

Ожидать резкого роста спроса на валюту на БВФБ не приходится, и динамика курса доллара на БВФБ на ближайшей неделе, по-видимому, будет определяться поведением курса российского рубля против доллара на Московской бирже.

А там полная неопределенность. Переговоры с США и НАТО (10 и 12 января) теоретически должны способствовать укреплению рубля, но обострение кризиса в Казахстане или в Украине может привести к противоположному эффекту. Если геополитическая обстановка в мире не начнет разряжаться, курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже может продолжить рост, но в противном случае начнется долгожданная коррекция, и доллар на БВФБ наконец-то подешевеет.

Ситуация на БВФБ выглядит неопределенной, но более вероятным все же кажется уменьшение курса доллара ниже уровня 2,6 рубля. Этому должно способствовать и начало уплаты январских налогов в Беларуси.

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