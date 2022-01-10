В США назвали лауреатов «Золотого глобуса»1
- 10.01.2022, 8:58
- 1,882
Как распределились награды?
В США состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн. Список победителей опубликован на сайте премии по ее итогам, сообщает «Новая газета».
В категории «Лучший драматический фильм» победила картина «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион, сама Кэмпион получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу. Во «Власти пса» сыграли, в частности, британский актер Бенедикт Камбербэтч и актриса Кирстен Данст.
Драматический фильм «Вестсайдская история» Стивена Спилберга получил премию в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Фильм Спилберга — адаптация одноименного бродвейского мюзикла 1957 года Артура Лорана, Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхейма, основанного на пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта».
Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022
For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1
Японская драма «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути получила награду в номинации «Лучший иностранный фильм». Награду за лучшую анимационную картину получил диснеевский мультфильм «Энканто».
Американский актер Уилл Смит получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль в фильме «Король Ричард», а актриса Николь Кидман получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме «Быть Рикардо».
Британская актриса Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и американский актер Майкл Китон («Ломка») стали лауреатами премии «Золотой глобус» за лучшую женскую и лучшую мужскую роль в телефильме. Американская актриса Рэйчел Зеглер получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле или комедии».
Композитор Ханс Циммер получил «Золотой глобус» за музыку к фильму «Дюна». Композиция No Time To Die американской певицы Билли Айлиш для картины «Не время умирать» завоевала награду за лучшую оригинальную музыку к фильму.