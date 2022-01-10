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В Казахстане генерал МВД покончил жизнь самоубийством

  • 10.01.2022, 9:09
  • 17,646
В Казахстане генерал МВД покончил жизнь самоубийством

Ему грозил трибунал.

Корреспондент казахстанского изадния Orda.kz из Тараза сообщает, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

После протестов в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы. 6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

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