В Казахстане генерал МВД покончил жизнь самоубийством
- 10.01.2022, 9:09
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Ему грозил трибунал.
Корреспондент казахстанского изадния Orda.kz из Тараза сообщает, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.
После протестов в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы. 6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.