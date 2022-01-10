Евгений Чичваркин: Белорусы совершили подвиг 4 10.01.2022, 9:18

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Евгений Чичваркин

Народ выбрал стать частью Европы, выбрал европейские ценности.

Почему белорусов нужно причислить к лику святых? Как Россия пытается превратить нашу страну в полный свой протекторат и в чем ошибся Навальный? Обо всем этом «Маланка» поговорила с эпатажным бизнесменом, сооснователем и бывшим владельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгением Чичваркиным.

О белорусах, которым еще не удалось победить

То, что было — это абсолютный подвиг. Никто, живущий в России не вправе осуждать, что белорусы додавили или не додавили. Я поддерживаю стремление любой части бывшего СССР и бывшей царской России к западным ценностям. Поэтому я поддерживаю Майдан, поддерживал, когда пришел Саакашвили и начались реформы.

Понятно, что белорусы против Лукашенко, но это не настолько важная фигура, сколько важны те ценности, на которых будет базироваться общество белорусов. Белорусы выбрали стать частью Европы, выбрали европейские ценности.

И для меня стремление к свободе личности, к политическому процессу — это ценно и очень важно. Я бы хотел, чтобы в России, где практически стерилизовано протестное движение, был нормальный политический процесс и страна жила по законам.

Почему белорусы святые? (так Евгений назвал белорусов в интервью Гордону)

Потому что это по-христиански, когда тебя бьют по левой щеке, подставлять правую. Продолжать выходить, смерть за веру, это то, за что причисляли к лику святых. Когда непротивлением, а только духом своим люди отстаивают то, во что верят. Можно только позавидовать стойкости и принципиальности.

Стоило ли брать в руки вилы?

Не мне говорить о том, стоило или не стоило бы брать в руки вилы. Революция роз или тюльпанов, как была в Кыргызстане без единой жертвы это счастливое исключение. Но возможно, как Советский Союз рухнул под собственной тяжестью, вероятно, это режим также рухнет.

Как и рухнет режим Путина. Потому что он полностью сконцентрирован на одном человеке. Это страна Путина. Все сконцентрировано на одного человеке, мы все не вечны, в какой-то момент он умрет от старости. Я никому не желаю насильственной смерти, но не хочу, чтобы он имел отношение к руководству моей страны.

Россия хочет превратить Беларусь в полный свой протекторат, к сожалению, как мы видим, все идет к этому. И к сожалению, решение будет приниматься в Кремле, судя по всему. На данный момент нет никакого шанса, но может измениться в любую минуту, никто не знает, когда прилетит черный лебедь.

Российская история — это достаточно кровавая нелогичная цепь по-разному прерывающихся событий. Мало кто угадает, как оно будет.

Как парень с рынка стал миллионером?

Я в детстве занимался фарцовкой, в 91 году, когда открылись стихийные рынки, мне было шестнадцать лет. Я постоянно торговал на рынке с того времени по 96 год. В 1996 году пошел в сотовую связь, в 1997 году мы сделали свою компанию. Пять лет я работал на рынке, чтобы была еда и одежда. А в 2000 уже все было хорошо. Это были лучшие времена. Ранний Путин, это когда Ельцинские законы и нефтедоллары. Оптимально начинать бизнес в России это осень 98 года, когда все рухнуло с низкой точки. Лучшей возможности, чем тогда никогда не было. И даже в 2009 после кризиса тоже была большая возможность и многие компании стартанули. «Додо пицца», например. До Крыма все было плюс-минус возможно.

Ошибки Навального

Я критикую всегда заигрывание с профсоюзами и левую риторику, когда она появляется. Если она появляется у любого политика, я ее критикую. У меня были дебаты с Миловым на "Дожде". Он был за социальное государство, а мне кажется, чтобы дойти до социального государства, нужно вернуть людям чувство собственности. Чтобы четыре поколения прожили с полноценным чувством собственности. Чтобы не было так, что у тебя без суда и следствия могут забрать собственность. На постсоветском пространстве очень плохо с понятием собственности.

Я бы очень хотел, чтобы были низкие налоги и чтобы государство минимально присутствовало в жизни человека, а было бы ночным сторожем, помощником и гарантом честного быстрого суда, базирующегося на гуманистических европейских базовых ценностях.

Зачем Навальный вернулся в Россию после отравления?

"Я перестану быть российским политиком, если буду за границей", "я хочу быть с моими народом", «кто они такие, чтобы не давать мне жить в моей стране, в которой я хочу жить". Он такой, его люди любят за принципиальность и последовательность.

Возвращение домой

Думаю, я никогда не вернусь. Я видел эту очередь в посольство в 2018 году, видел эти лица, их сложно любить. Я видел эти глаза, их сложно любить, как пел когда-то Борзыкин. Сложно любить тех, кто живет в Лондоне и идет голосовать за Путина.

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