«Люди ждут, кого вызовут следующим» 12 10.01.2022, 9:31

14,222

Волна массовых увольнений прокатилась по госпредприятиям в Барановичах.

Если подслушать разговоры людей на остановке или в автобусе, может сложиться впечатление, что барановичские предприятия работают в привычном режиме, без каких бы то ни было потрясений. Но это не так. На самом деле уже несколько недель работники госпредприятий десятками пишут заявления «по собственному» и обсуждают какие-то списки, которые никто не видел, но которые, якобы, легли в основу массовых увольнений в городе, пишет барановичская газета Intex-press.

«Моя гражданская позиция не устроила нанимателя»

О том, что на госпредприятия пришли какие-то тайные списки, попавших в которые работников руководство «просит» писать заявления на увольнение, изданию сообщили сразу несколько человек. Одна из них — горожанка Анна (женщина попросила изменить имя и не называть предприятие, на котором она работала, так как переживает за близких, которые работают в госструктурах).

Анна проработала на одном из госпредприятий города почти 40 лет, «не имея никаких замечаний, одни благодарности». До пенсии ей оставалось всего несколько лет, но доработать женщине не дали: руководитель внезапно вызвал Анну к себе и сказал, что им «надо расстаться по соглашению сторон».

— Я, если честно, была в шоке. Напрямую причину мне не сказали. Но я понимаю, за что. Скажем так, моя гражданская позиция не устроила моего нанимателя, — рассказывает Анна. — Ходят слухи, что директору привезли какие-то списки. Никто их не видел, так как эти списки не афишируют, но, насколько я понимаю, в них включили всех, кто подписывался за каких-то других кандидатов или проявлял какую-то активность.

Пока, по словам Анны, кроме нее с предприятия уволились «по собственному желанию» всего несколько человек. Но ее уже бывшие коллеги между собой говорили, что «в списке, который директор никому не показывает — около 25 фамилий».

— Я проработала столько лет, по работе никаких претензий не было, но на это никто не смотрит. Просто так выкинуть человека на улицу… Было тяжело. Но как-то пережилось, — говорит Анна. — Кое-кто на работе мне предлагал «покаяться». Но как я потом будут с этим жить и смотреть в глаза своим детям?

По словам Анны, ее бывших коллег случившееся разделило на два противоположных лагеря. И если увольнения продолжатся, считает она, «добром это не закончится».

— Коллектив очень сильно разделился. Кто-то сочувствует, а кто-то дает понять, мол, так тебе и надо, — поясняет Анна. — Но больше все же тех, кто переживает и жалеет. Обстановка очень сложная. Люди боятся, сидят и ждут, кого вызовут следующим.

«Сказали: если административный арест, нужно увольнять за прогул»

Горожанина Виктора также попросили уволиться с госпредприятия после того, как он получил сутки административного ареста за репост записи независимого издания, признанного в Беларуси экстремистским.

— В ноябре ГУБОПиК и ОМОН устраивали «акцию»: ходили по квартирам и, как каких-то наркобаронов, задерживали людей. Ко мне тоже пришли, провели обыск небольшой, взяли телефон, меня отвезли в ГОВД, где осудили на сутки за репост новости в телеграм-чате, — рассказывает Виктор.

Мужчина говорит, что о его задержании даже родные узнали только спустя время. На работе, естественно, тоже никто ничего не знал.

— Я работаю на госпредприятии, но здесь у нас в Барановичах — филиал, руководят всем из Минска. Когда там узнали, что у меня административный арест, сразу приехали разбираться. Вплоть до того, что сразу меня хотели уволить, хотя у меня очень ответственная работа и просто так меня не уволишь, — вспоминает Виктор.

Сразу мужчину не уволили. Но когда он вернулся на работу, попросили написать заявление по соглашению сторон.

— Мне сказали, что по новому закону, если у человека административный арест, его вообще нужно увольнять за прогул, — рассказывает Виктор. — К тем, с кем я работаю, у меня претензий нет. Я знаю, как они ко мне относились и относятся. А вот к руководству выше у меня большие претензии. Вряд ли такое можно простить.

Несмотря на то, что увольнение стало для Виктора неприятной неожиданностью, он отнесся к случившемуся философски. И уже нашел новую работу. Но, отмечает он, относиться к происходящему спокойно очень сложно.

— Ты можешь быть ни «за» и ни «против», но стоит просто оказаться не в том месте или не понравиться милиционеру, как тебя могут задержать, дать сутки, и все — ты теряешь работу, — резюмирует он.

Очень странные дела

Если заглянуть в банк вакансий Государственной службы занятости, можно заметить, что практически все госпредприятия в городе в декабре-начале января открыли десятки вакансий для самых разных специалистов.

Причем, практически все госпредприятия разместили их массово в один и тот же день. Дата 14 декабря почему-то особенно полюбилась барановичским госпредприятиям. В этот день заявки на поиск сотрудников (причем, не одну-две — десятки) разметили завод автоматических линий и автоагрегатный завод, БПХО и «Торгмаш», станкостроительный и авиазавод, хлебозавод и железная дорога.

Рекордсменами по количеству вакансий, опубликованных 14 декабря, стали организации Белорусской железной дороги. Барановичское вагонное депо в этот день открыло сразу 48 вакансий, локомотивное депо — 57.

Если раньше в середине учебного года там не было предложений о работе для педагогов и учителей, то в декабре этого года их оказалось сразу около десятка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».