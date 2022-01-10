Задержанного в Казахстане кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова освободили 5 10.01.2022, 9:36

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Викрам Рузахунов

Его везут в Бишкек.

Задержанного в Казахстане кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова освободили. Об этом сообщает Kaktus Media, KyrTAG и «Вечерний Бишкек» со ссылкой на источники.

Kaktus Media при этом отмечает, что эту информацию родственники Рузахунова пока не подтверждают. Как утверждает «Вечерний Бишкек», сейчас Рузахунова везут в Бишкек.

Накануне в Казахстане распространили видео с задержанным Рузахуновым, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. На кадрах было видно, что у мужчины царапины и повреждения на лице. После публикации этой записи его узнали родные.

В МВД Кыргызстана заявили, что выясняют обстоятельства задержания Рузахунова. Пресс-секретарь президента Кыргызстана заявил, что «по линии МИДов и МВД двух государств ведется соответствующая работа по выяснению обстоятельств задержания Викрама Рузахунова».

После этого Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста, и Министерство юстиции Кыргызстана направило в Генеральную прокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела по факту применения пыток в отношении Рузахунова.

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