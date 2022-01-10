Почему в Казахстане военные сдавались безоружным Юрий Бутусов

10.01.2022, 9:49

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Юрий Бутусов

О парадоксах пропаганды.

Парадоксы пропаганды в Казахстане

1. Войска России, Беларуси, Армении введены в Казахстан якобы согласно уставу ОДКБ о взаимопомощи в случае внешней агрессии. Но до сих пор не озвучено, а какая страна совершила агрессию против Казахстана?

2. Президент Токаев заявил, что на Алма-Аты напали 20 тысяч бандитов и террористов. Арестовано 4 тысячи человек. Даже если допустить, что всех задержали по делу, то куда пропали 16 тысяч бандитов?

3. Главным успехом протестов явилась сдача охраны и главного здания Комитета национальной безопасности (местное ФСБ), казахские военные и полиция как минимум в семи случаях массово сдавались безоружным протестующим казахам. Почему военные сдаются безоружным "террористам"?

4. Протестующие, по словам властей, убили 31 силовика, и более 700 ранили. Соотношение убитых и раненых примерно 1 к 25. То ли террористы плохо подготовлены, то ли они не ставили себе целью убивать силовиков?

5. За время подавления протестов власти показали всего один автомат и несколько охотничьих ружей, якобы изъятых у участников протестов. С помощью какого оружия протестующие якобы ведут бои с армией, Нацгвардией, комитетом нацбезопасности и полицией, которые оснащены автоматическим оружием и бронетехникой?

6. Если столкновения с силовиками якобы организовали "бандиты и террористы", то кто тогда организовал мирные митинги протеста во многих крупнейших городах Казахстана?

7. Если Казахстан подвергся нападению, то зачем же власти отключили в нем интернет, и сделали невозможным для жителей рассказать об агрессии правду?

8. Если Токаев заявил, что не собирается вступать в переговоры с террористами и собирается их уничтожать, то зачем же он тогда распорядился снизить цены на газ?

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

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