Дмитрий Болкунец: Беларусь полыхнет 4 10.01.2022, 10:06

10,230

Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Лукашенко в какой-то момент времени просто потеряет власть.

Политолог и известный блогер Дмитрий Болкунец в интервью сайту ex-press.by прокомментировал события в Казахстане:

— Для Беларуси казахстанские события являются показателем того, что такой вариант транзита власти не работает. Протестующие требуют арестовать Назарбаева и привлечь его к ответственности. Это очень показательный момент.

Назарбаев был у власти в Казахстане почти 30 лет, возглавил страну еще во времена коммунистов, был первым президентом, потом ушел с поста, но сохранил свое влияние, власть, даже самолет в его пользование оставили, город в его честь назвали. Думали, что все прошло удачно, а нет.

Лукашенко говорил, что никуда уходить не собирается, придумал себе пост с полномочиями абсолютного монарха, а теперь очевидно, что такая модель работать не будет, независимо от того, как это будет написано на бумаге. Потому что общество такую модель не приемлет.

Разворачивающийся казахстанский сценарий может существенно откорректировать позицию по будущему референдуму, я не исключаю, что его могут затянуть либо вовсе отменить, ссылаясь на какие-нибудь внешние факторы.

Лукашенко очень боится любых электоральных кампаний, а пример Казахстана показывает, что самый незначительный предлог может стать причиной пожара. Очевидно, что он брал опыт Назарбаева в качестве базиса и примерял на себя. Но эта система оказалась нежизнеспособна, она не дает возможность для реализации надежд общества на изменения.

Это система консервации текущих порядков, это система не развития, а система деградации, система застоя. Лукашенко придумал точно такую же, только еще более дремучую, с постом «генсека» всебелорусского народного собрания и считает, что это будет работать. Но это не будет работать.

Поэтому я предполагаю, что события в Казахстане подстегнут желание Лукашенко с референдума спрыгнуть. С другой стороны, есть большой риск, что Беларусь полыхнет, он весьма устойчив и высок, потому что удерживать власть на штыках очень сложно.

Это звоночек Кремлю, что пора все-таки прекратить поддерживать Лукашенко, потому что в какой-то момент времени он может просто потерять власть, его просто снесет, и тогда будет очень тяжелая ситуация. И в этой парадигме развития ситуации я думаю, что события по смене режима в Беларуси могут ускорится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».