Полковника спецслужб Казахстана нашли мертвым во дворе дома 10.01.2022, 10:26

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иллюстрационное фото

Его называют соратником задержанного экс-главы КНБ.

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане, сообщает KazTAG.

Диагноз высотная травма. При осмотре, как сообщает полиция, было установлено, что окно в кухонной комнате было открытым.

Данную информацию подтвердили два разных источника. В пресс-службе КНБ официально не подтвердили, но сообщили, что будет пресс-релиз. Говорят, погибший был соратником экс-главы КНБ Карима Масимова.

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