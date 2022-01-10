закрыть
10 января 2022, понедельник, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковника спецслужб Казахстана нашли мертвым во дворе дома

  • 10.01.2022, 10:26
  • 5,770
Полковника спецслужб Казахстана нашли мертвым во дворе дома
иллюстрационное фото

Его называют соратником задержанного экс-главы КНБ.

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане, сообщает KazTAG.

Диагноз высотная травма. При осмотре, как сообщает полиция, было установлено, что окно в кухонной комнате было открытым.

Данную информацию подтвердили два разных источника. В пресс-службе КНБ официально не подтвердили, но сообщили, что будет пресс-релиз. Говорят, погибший был соратником экс-главы КНБ Карима Масимова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина