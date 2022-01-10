Полковника спецслужб Казахстана нашли мертвым во дворе дома
- 10.01.2022, 10:26
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Его называют соратником задержанного экс-главы КНБ.
Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане, сообщает KazTAG.
Диагноз высотная травма. При осмотре, как сообщает полиция, было установлено, что окно в кухонной комнате было открытым.
Данную информацию подтвердили два разных источника. В пресс-службе КНБ официально не подтвердили, но сообщили, что будет пресс-релиз. Говорят, погибший был соратником экс-главы КНБ Карима Масимова.